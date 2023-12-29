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Сегодня, 05:00

Тарасова: «Желаю Валиевой в новом году выйти победительницей из всех трудностей»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, чего бы пожелала Камиле Валиевой в 2024 году.

«Что пожелаю Валиевой в новом году? Терпения и сил. На плечи этой уникальной спортсменки выпало достаточно испытаний. Желаю Валиевой в новом году выйти победительницей из всех трудностей», — цитирует «РБ Спорт» Тарасову.

Во время турнира в Пекине, когда Валиева уже выиграла золото в командном турнире, в допинг-пробе фигуристки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Окончательного вердикта по делу Валиевой все еще нет. Ожидается, что решение CAS будет опубликовано до февраля 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tat-yana-tarasova-zhelayu-valievoj-v-novom-godu-vy-jti-pobeditel-nitsej-iz-vseh-trudnostej/
Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
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