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Сегодня, 13:51

Мошенник обманул тренера по фигурному катанию Крылову на 2,3 миллиона рублей

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российский тренер по фигурному катанию Анжелика Крылова стала жертвой мошенников, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, 26 декабря женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ и заявил ей, что банковские счета Крыловой взломаны, а мошенники пытаются похитить ее деньги. Мошенник сообщил тренеру, что для спасения средств ей необходимо перевести деньги на резервный счет, который он укажет.

Крылова перевела более 1,5 миллиона рублей на счет, который сообщил ей мошенник. Затем он заявил, что на тренера пытаются взять кредит и Крыловой необходимо оформить заем самостоятельно, чтобы помешать аферистам, а полученные деньги положить на тот же резервный счет.

В результате Крылова перевела мошеннику 2,3 миллиона рублей. В тот же день тренер обратилась в правоохранительные органы.

50-летняя Крылова в статусе фигуристки становилась серебряным призером Олимпийских игр, а также дважды выигрывала чемпионат мира и один раз — чемпионат Европы.

Источник: РЕН ТВ
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