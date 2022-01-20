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Сегодня, 21:21

Михара лидирует после короткой программы на чемпионате четырех континентов

Екатерина Савостина
Корреспондент

Японская фигуристка Маи Михара выиграла короткую программу на чемпионате четырех континентов. Она не допустила ошибок в прокате и получила 72,62 балла.

Второе место занимает Ли Хэ Ин из Южной Кореи (69,97). Замыкает тройку ее соотечественница Ким Йе Лим (68,93).

Произвольные программы девушки представят 22 января.

Чемпионат четырех континентов должен был пройти в китайском Тяньцзине, но был перенесен в Таллин из-за коронавирусных ограничений.

Чемпионат четырех континентов

Таллин (Эстония)

Женщины

Короткая программа

1. Маи Михара (Япония) — 72.62,

2. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 69,97,

3. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 68,93,

4. Ю Ен (Южная Корея) — 67,86,

5. Одри Шин (США) — 67,20

Фигурное катание
Маи Михара
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