Акатьева: «Вот и завершился наш гастрольный тур. Спасибо тренерам...»

Российская фигуристка Софья Акатьева поделилась впечатлениями от выступления в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

«Вот и завершился наш гастрольный тур. Это было очень интересно, столько новых впечатлений. Хочу сказать спасибо дорогим зрителям за то, что были с нами эти дни! Спасибо за ваши аплодисменты, поддержку, улыбки и подарки.

Спасибо тренерам за возможность выступить и показать все то, над чем мы трудились. Расскажите, в каком городе вы были на шоу?" — написала Акатьева в Telegram.

14-летняя Акатьева — обладательница двух медалей юниорской серии «Гран-при», двукратная победительница первенства России (2021, 2022) и серебряный призер первенства России (2020). Софья — первая фигуристка в истории, приземлившая в одной программе на международных соревнованиях 3 четверных прыжка и тройной аксель, и вторая после американки Алисы Лю, исполнившая в одной программе как четверной прыжок, так и тройной аксель.

В группу Этери Тутберидзе Акатьева перешла в 2017 году. Ее первыми тренерами были Юлия Красинская и Оксана Булычева.