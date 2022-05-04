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Сегодня, 17:05

Мишина рассказала, когда Семененко возобновит тренировки

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер Татьяна Мишина в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала о нынешнем состоянии здоровья фигуриста Евгения Семененко.

«Евгений чувствует себя хорошо, постепенно уже переходит к тренировкам вне льда. Скоро уже и на лед выйдет. Главное сейчас, не форсировать события, чтобы все постепенно было. А так, Евгений чувствует себя хорошо», — сказала Мишина «СЭ».

16 апреля во время исполнения четверного прыжка на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» Семененко упал и ударился головой о лед. Фигурист несколько раз попытался встать и продолжить выступление, но не смог удержаться на ногах. Спортсмена увезли с арены на носилках.

Позже ему диагностировали сотрясение мозга.

Евгений Семененко
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