«Абстрагировалась от новостей о переходах». Камила Валиева выступила на взрослых прокатах

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева сегодня впервые выступила с короткой программой на контрольных прокатах взрослой сборной России, после чего поделились со СМИ своими впечатлениями от выступления в московском ДС «Мегаспорт».

— Я хотела выступить и в первую очередь показать максимум, чтобы соответствовать уровню взрослых, — сказала 14-летняя Валиева. — Я выросла на 4-5 сантиметров за это лето. Были сложности, но уже привыкла. Хочу теперь передавать образы как можно лучше, в произвольной программе будет «Болеро». Мне очень нравится, как его катала Каролина Костнер (чемпионка Европы из Италии. — Прим. «СЭ»). Новости о переходах (других фигуристок. — Прим. «СЭ») на меня не повлияли, я от них абстрагировалась. (Дмитрий Кузнецов)