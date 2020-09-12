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«Абстрагировалась от новостей о переходах». Камила Валиева выступила на взрослых прокатах

18:10
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Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева сегодня впервые выступила с короткой программой на контрольных прокатах взрослой сборной России, после чего поделились со СМИ своими впечатлениями от выступления в московском ДС «Мегаспорт».

— Я хотела выступить и в первую очередь показать максимум, чтобы соответствовать уровню взрослых, — сказала 14-летняя Валиева. — Я выросла на 4-5 сантиметров за это лето. Были сложности, но уже привыкла. Хочу теперь передавать образы как можно лучше, в произвольной программе будет «Болеро». Мне очень нравится, как его катала Каролина Костнер (чемпионка Европы из Италии. — Прим. «СЭ»). Новости о переходах (других фигуристок. — Прим. «СЭ») на меня не повлияли, я от них абстрагировалась. (Дмитрий Кузнецов)

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