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Сегодня, 16:26

15-летняя Акатьева вошла в рейтинг Forbes «30 до 30»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Forbes включил фигуристку Cофью Акатьеву в лонг-лист ежегодного рейтинга «30 до 30».

15-летняя фигуристка попала в список вместе с еще 9 спортсменами и киберспортсменами. Акатьева стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию в 2023 году.

Рейтинг ежегодно составляется с 2020 года. В него входят россияне, которые до 30 лет получили признание в профессиональном сообществе и стали известны на всероссийском или глобальном уровне.

Источник: https://30-under-30.forbes.ru/#sport-i-kibersport
Фигурное катание
Софья Акатьева
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