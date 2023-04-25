15-летняя Акатьева вошла в рейтинг Forbes «30 до 30»

Forbes включил фигуристку Cофью Акатьеву в лонг-лист ежегодного рейтинга «30 до 30».

15-летняя фигуристка попала в список вместе с еще 9 спортсменами и киберспортсменами. Акатьева стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию в 2023 году.

Рейтинг ежегодно составляется с 2020 года. В него входят россияне, которые до 30 лет получили признание в профессиональном сообществе и стали известны на всероссийском или глобальном уровне.