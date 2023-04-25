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Сегодня, 17:11

Губерниев заявил, что Загитова пока не может говорить как телевизионный ведущий

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил свои ироничные высказывания в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

«В последнее время мой разум немного вскипел единственный раз, когда я неожиданно узнал, что у нас в Москве есть верх и низ вместо юго-запада, северо-востока. Но вскипел совсем не возмущенно, а наоборот. Загитова — прекрасная, замечательная, пусть работает и набирает эфирного мастерства. Раз вы спросили, то скажу, что у нее есть одна проблема, которую она до сих пор решить не может. Телевизионный ведущий должен говорить прямо в рупор, на телезрителей, по методике Макаровой. Загитова говорит вниз, она не может пока еще, к сожалению, свой великолепный голос до конца дать людям. Там есть свои учителя, хотя у меня есть ощущение, что она что-то делает неправильно в занятиях под названием «техника речи и мастерство эфирного выступления». Но хочу отметить, что она весьма востребована, красотка и первая ведущая страны по опросу читателей «Комсомольской правды», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/blog/dmitry-guberniev-o-populyarnosti-citiruemosti-i-planakh-interview-chast-2/
Фигурное катание
Алина Загитова
Дмитрий Губерниев
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