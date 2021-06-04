13-летняя Жилина выполнила четверной тулуп на тренировке. Видео

13-летняя Вероника Жилина, являющаяся ученицей двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, выполнила четверной тулуп на тренировке.

«Четверной тулуп Вероники Жилиной на третий день после трёхнедельного отпуска. Молодец, Ника! Всем хорошего вечера и до завтра!» — говорится в сообщении «Ангелов Плющенко» в Instagram.

Напомним, Жилина в мае 2020 года перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко. Ранее девочка уже выполняла четверные прыжки (сальхов в четыре оборота).