13-летняя Жилина выполнила четверной тулуп на тренировке. Видео
08:32
13-летняя Вероника Жилина, являющаяся ученицей двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, выполнила четверной тулуп на тренировке.
«Четверной тулуп Вероники Жилиной на третий день после трёхнедельного отпуска. Молодец, Ника! Всем хорошего вечера и до завтра!» — говорится в сообщении «Ангелов Плющенко» в Instagram.
Напомним, Жилина в мае 2020 года перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко. Ранее девочка уже выполняла четверные прыжки (сальхов в четыре оборота).
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