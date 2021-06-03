ЧМ по фигурному катанию в 2024 году пройдет в Монреале

Чемпионат мира по фигурному катанию 2024 года пройдет в Монреале, информирует Международный союз конькобежцев (ISU). Соревнования состоятся с 18 по 24 марта.

Также сообщается, что чемпионат Европы в 2024 пройдет в Будапеште. Турнир состоится с 22 по 28 января .

Последний чемпионат мира проходил в Стокгольму. Сборная России выиграла медальный зачет турнира, завоевав 3 из 4 золотых медалей.