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ЧМ по фигурному катанию в 2024 году пройдет в Монреале

21:31

Чемпионат мира по фигурному катанию 2024 года пройдет в Монреале, информирует Международный союз конькобежцев (ISU). Соревнования состоятся с 18 по 24 марта.

Также сообщается, что чемпионат Европы в 2024 пройдет в Будапеште. Турнир состоится с 22 по 28 января .

Последний чемпионат мира проходил в Стокгольму. Сборная России выиграла медальный зачет турнира, завоевав 3 из 4 золотых медалей.

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