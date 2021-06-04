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Загитова и Медведева выступят на шоу Тамары Москвиной в сентябре

10:24
Алина Загитова и Евгения Медведева. Фото AFP
Алина Загитова и Евгения Медведева. Фото AFP
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Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева станут участницами шоу заслуженного тренера России по фигурному катанию Тамары Москвиной, информирует пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.

Мероприятие пройдет 26 сентября в «Юбилейном» в Санкт-Петербурге.

Также в шоу будут участвовать Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Александра Степанова/Иван Букин и Юко Кавагути/Александр Смирнов. Ведущим станет двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что Загитова и Медведева гарантированно пропустят Олимпиаду в Пекине, однако заявил о том, что его слова неправильно растолковали журналисты.

Дополнительная информация:

http://fskating.spb.ru/

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