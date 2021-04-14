У фигуристов продолжается чемпионат мира! И Россия может наконец выиграть вид, в котором не побеждала

Оцениваем шансы нашей сборной выиграть большой командный трофей.

В японской Осаке 15-18 апреля пройдет World Team Trophy, последний крупный турнир для фигуристов в сезоне. Эти соревнования появились в 2009 году и с тех пор проводятся раз в два года, собирая лучших фигуристов мира по рейтингу и объединенных в шесть национальных сборных. Единственным исключением стал 2011 год — когда цунами и разрушение атомной электростанции «Фукусима» вынудили отложить чемпионат на год.

Поскольку японцы не хотят проводить турнир, в котором они будут постоянно проигрывать, то правила в нем немного отличаются от олимпийского командника. Одиночников и одиночниц участвует по два человека, а пар и танцоров — по одному дуэту. Что, разумеется, дает возможность набрать больше очков в тех видах, где у Японии есть Юдзуру Ханю и Рика Кихира.

Система простая — 6 или 12 участников катают короткие и произвольные программы и получают за каждую программу очки с 12 до 1. Они суммируются в командный зачет. Таким образом, короткая программа уравнена в правах с произвольной. В случае равенства по баллам включаются дополнительные критерии — наибольшее количество очков команды по двум лучшим местам во всех дисциплинах.

С некоторых пор СМИ начали называть турнир командным чемпионатом мира. Название это, конечно, неофициальное, но очень удобное для раскрутки. В конце концов, разве не приятно фигуристам стать чемпионами мира, пусть и в команде? Для таких людей, как Михаил Коляда, нынешний шанс поистине уникальный — шансов на то, что россияне в ближайшее время будут выигрывать чемпионат мира среди одиночников, немного.

Правда, многим название не нравится. Например, руководителю Российской федерации фигурного катания Александру Горшкову:

— Я уже неоднократно повторял, что командный чемпионат мира — неверное название, но снова и снова журналисты его так называют. Я бы предложил называть турнир командным Кубком мира. Без слова «чемпионат», так будет правильно. Ведь это нечто среднее между шоу и настоящими официальными соревнованиями, — сказал он изданию «Спорт день за днем».

Ну пусть будет Кубок или Трофей мира. Первый канал вот вообще считает турнир «уникальным шансом пережить эмоции Кубка Первого канала», именно так подавая его в своем анонсе. Каждому свое.

Кто наши соперники?

Россия никогда не выигрывала командный чемпионат мира. Мы становились первыми во всех возможных видах фигурного катания, от обязательных фигур до прыжковых турниров, а командник брали только на Олимпиаде в Сочи. World Team Trophy четыре раза забирали США, дважды — Япония. Обе эти страны, конечно, не очень воодушевлены доминированием России на последнем личном чемпионате мира в Стокгольме, когда Кихира осталась без подиума, а американцы — без золота в танцах. Реваншем происходящее в Осаке вряд ли можно назвать, но подсластить пилюлю обеим этим странам хотелось бы. Тем более в свете скорого командника на Олимпиаде — даже двукратный серебряный призер турнира Максим Ковтун говорит, что это турнир будет «генеральной репетицией».

Оптимальные составы, по сути, выставили только две топ-нации — Россия и Япония. Россия — явный фаворит, пожалуй, впервые за всю историю турнира. Американцы отправили в Японию третью танцевальную пару Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер, но у мужчин и женщин выступают лучшие — Нэйтан Чен, Джейсон Браун (капитан), Карен Чен, ставшая четвертой на чемпионате мира, и Брэди Теннелл. Состав японцев — Юдзуру Ханю, Сема Уно, Рика Кихира, Каори Сакамото, Рику Миура/Рюити Кихара (капитан), Мисато Комацубара/Тим Колето. У японцев традиционно слабые пары и танцоры, но система турнира снижает потери в этих видах.

Россия должна выиграть, если повторит стокгольмские результаты

Если экстраполировать результаты чемпионата мира, борьба России и соперников должна разворачиваться следующим образом: Щербакова и Туктамышева берут первое и третье место в короткой программе и первое и второе в произвольной, забирая 45 очков. Примерно 30 очков должны добавить мужчины, Коляда и Семененко. Ну и от пары Мишина/Галлямов и танцоров Синициной/Кацалапова мы ждем двух побед, то есть по 24 очка. Итого Россия претендует на 123 балла. В предыдущие годы для победы хватало 110.

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Но на повторение этих результатов закладываться не стоит. Наверняка судьи постараются поддержать интригу, да и под вопросом второе подряд стабильное выступление наших мужчин, которые часто подводят в командных турнирах.

Может ли кто-то хотя бы бросить России вызов? Если это японцы, то им нужны оптимальные результаты во всех видах. Можно помечтать, что танцоры и пары не окажутся последними, Ханю и Уно вдвоем будут на подиуме в обеих программах. И тогда Кихире и Сакамото надо сделать почти невозможное и пройти турнир вровень с Щербаковой и Туктамышевой. Но Рика на тренировке перед турниром получила небольшую травму спины и теперь, вероятно, будет облегчать контент.

Американцам полегче. У них не лучшая танцевальная пара, но она все равно будет высоко. А в остальных видах они могут быть близки к России и обыгрывать (в случае мужчин).

Франция, Италия и Канада на победу не претендуют. Французы не прислали танцоров Пападакис и Сизерона, канадцы и вовсе отправили в Японию тех, кто не выступал на чемпионате мира, из-за карантина по возвращении в Канаду. Итальянцы лишились сначала Маттео Риццо из-за коронавируса, а затем из-за положительного теста и его сменщика Габриэле Франджипани. Организаторы почему-то не додумались хотя бы умножать результат Грассля на два и давать ему два места сразу — и в итоге Италия элементарно лишена одного из бойцов.

Негативный сценарий для России

Может ли Россия проиграть турнир в статусе явного фаворита? Да, может. Но для этого должны совпасть несколько факторов. Как не должна выступать Россия: мужчины занимают 6-9-е места и набирают около 22 очков. Женщины проигрывают короткую программу Кихире, Туктамышева проигрывает Кихире в сумме, вместе с Щербаковой они набирают 43 балла. Пары и танцы в любом случае выигрывают, но Мишина и Галлямов грубо ошибаются в короткой программе и остаются вторыми: 47 баллов. Итого — 112 баллов.

Тем временем у японских мужчин Ханю и Уно вдвоем на подиуме и выигрывают короткую у Чена — 44 очка. У женщин японка Кихира выигрывает короткую и вторая в произвольной, Сакамото постоянно с подиумом и четвертая — 41 балл. Пары и танцы: избегают последних мест и берут 30 баллов. Итого — 115 баллов.

Шанс для США таков. Мужчины: Чен выигрывает обе программы, Браун берет серебро в короткой и недалеко от подиума в произвольной, в районе пятого места — 43 очка. Женщины: Теннелл и Чен творят чудеса и занимают 4-5-е места — 34 очка. Пары: Книрим и Фрэйзер занимают второе место за Мишиной и Галлямовым — 22 очка. Танцы: Хавайек и Бэйкер берут бронзу в произвольной и серебро в ритм-танце — 21 очко. Итого — 120 баллов.

Словом, шансы у США и Японии удержать командное доминирование в мире остаются. Но если не сейчас разбивать наших конкурентов, то когда?