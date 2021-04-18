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Туктамышева эмоционально высказалась о победе сборной России на командном ЧМ

10:04
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от победы сборной России на командном чемпионате мира в Японии. 24-летняя подопечная Алексея Мишина была капитаном команды на турнире.

«Долгожданна победа! Ура! Как же я горжусь своей командой, вы такие сильные! Быть капитаном нашей сборной — одно сплошное удовольствие! Эти соревнования запомнятся нам надолго. Ребята, вы самые лучшие», — написала Туктамышева в Instagram.

Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

Россия выиграла турнир в Японии, набрав 125 баллов. Второе место у США (110), Япония стала третьей (107).

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