Синицина и Кацалапов в последний раз выступили с программой «Поющие под дождем»

Чемпионы мира по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов сообщили, что в последний раз выступили со своим ритм-танцем «Поющие под дождем» в Осаке на неофициальном командном чемпионате мира (World Team Trophy).

Россияне заняли первое место в ритм-танце на командном чемпионате мира.

«Мы очень любим этот ритм-танец, мы гордимся им — нам очень нравится эта музыка, эта постановка, мы получаем огромное удовольствие, катая эту программу», — цитирует ТАСС Кацалапова.

«Сегодня был заключительный раз. Мы одновременно и рады, и испытываем грусть», — рассказала Синицина.

С композицией на песню в исполнении Фрэда Астера из одноименного мюзикла «Поющие под дождем» (Singin' in the Rain) Синицина и Кацалапов выиграли прошлогодний чемпионат Европы в Граце, а также чемпионат мира в Стокгольме.