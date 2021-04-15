Синицина и Кацалапов в последний раз выступили с программой «Поющие под дождем»
Чемпионы мира по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов сообщили, что в последний раз выступили со своим ритм-танцем «Поющие под дождем» в Осаке на неофициальном командном чемпионате мира (World Team Trophy).
Россияне заняли первое место в ритм-танце на командном чемпионате мира.
«Мы очень любим этот ритм-танец, мы гордимся им — нам очень нравится эта музыка, эта постановка, мы получаем огромное удовольствие, катая эту программу», — цитирует ТАСС Кацалапова.
«Сегодня был заключительный раз. Мы одновременно и рады, и испытываем грусть», — рассказала Синицина.
С композицией на песню в исполнении Фрэда Астера из одноименного мюзикла «Поющие под дождем» (Singin' in the Rain) Синицина и Кацалапов выиграли прошлогодний чемпионат Европы в Граце, а также чемпионат мира в Стокгольме.
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