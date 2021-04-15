Синицина и Кацалапов прокомментировали свой ритм-танец на командном ЧМ в Японии

Чемпионы мира в танцах на льду россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов после победы в ритм-танце на командном чемпионате мира в Японии (World Team Trophy) отметили, что не хотят снижать планку своих выступлений.

«Мы счастливы, что нам выпала честь выступать на этом турнире, — цитирует ТАСС Кацалапова. — Это доставляет ответственности, хочется кататься достойно. После практически идеальных программ в Стокгольме сегодня, честно сказать, с утра вообще не переживал — и тренировка прошла хорошо, и акклиматизации не было, но перед стартом началось волнение», — сказал Кацалапов.

«Мы хотели не понижать планку, хотели кататься хорошо, чтобы и судьи, и зрители, и мы были довольны», — отметила Синицина.

Запрет на использование государственных символов и гимна России на чемпионатах мира действует до декабря 2022 года, однако турнир в Японии к этой категории не относится. Статус чемпионата мира он носит неофициально.

«Мы пропустили много стартов, и счастливы быть здесь, представлять свой флаг, свою страну — наконец-то мы можем нести его гордо», — подчеркнул Кацалапов.