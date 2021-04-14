Фигурное катание
Чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Новости Гран-при
Олимпиада
Новости   //    Фигурное катание   //    Командный чемпионат мира

Авербух поделился ожиданиями от предстоящего командного чемпионата мира

13:10
Илья Авербух. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Илья Авербух. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Серебряный призер Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего командного чемпионата мира по фигурному катанию.

Евгений Семененко, Елизавета Туктамышева, Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов.Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021: путеводитель по World Team Trophy

«Конечно, главный старт этого сезона уже позади. На нем наша команда выступила блестяще. Предстоящий турнир носит больше развлекательный и коммерческий характер. Хочу пожелать удачи нашим ребятам. На этом чемпионате мира два фаворита — Россия и Япония. Подсчет очков на этом турнире несколько своеобразный. Будет важно, как будут выступать не только одиночники, но и пары вместе с танцорами. Шансы на победу есть», — сказал Авербух «СЭ».

Командный чемпионат мира пройдет с 15 по 18 апреля в японском городе Осака. В турнире примут участие команды России, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

(Владимир Пушкарев)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд