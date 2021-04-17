Щербакова: «Если кто-то другой делает четверной, смотрю на это спокойно»

Российская фигуристка Анна Щербакова в разговоре с журналистами по окончании командного чемпионата мира в Японии высказала свое мнение о конкуренции в женском одиночном катании.

«Мы были готовы к тому, что другие девушки будут прыгать четверные. Сейчас женское фигурное катание набирает обороты. И такие прыжки перестали быть чем-то недосягаемым. Поэтому если кто-то другой делает четверной, я смотрю на это спокойно. Прогресс не остановить», — ответила Щербакова.

Щербакова единственная на турнире среди женщин попыталась сделать четверной, приземлила флип, но получила отрицательную оценку за степ-аут на выезде.

(Дмитрий Кузнецов)