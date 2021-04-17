Слуцкая поздравила сборную России с заслуженной победой на командном ЧМ

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала «СЭ» победу сборной России на командном чемпионате мира в Осаке.

«А зачем нужно кого-то выделять, ведь у нас командный чемпионат. Мы все друг за друга горой. Все катались здорово, все старались. Поздравляю с заслуженной победой!», — сказала Слуцкая «СЭ»

Также Слуцкая оценила произвольный прокат Елизаветы Туктамышевой, которая заняла третье место.

«Лиза — боец, она умничка. Да, не удалось избежать маленьких помарочек, но это не те ошибки, которые могут отодвигать ее на второй, третий план. Мне кажется, вообще на этом командном чемпионате все катались намного лучше, чем на обычном чемпионате мира. Видимо сказывается то, что спортсмены входят в форму и, конечно, нет такого давления, которое есть на обычных соревнованиях. Все молодцы, всех поздравляю. Ура! Россия вперед!», — добавила Слуцкая.

Сборная России впервые в истории выиграла World Team Trophy, который носит неофициальный статус командного чемпионата мира. По итогам турнира у России 125 очков, у США — 110, у Японии — 107.

(Константин Колмаков)

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