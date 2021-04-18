Фигурист Натан Чен подвел итоги сезона

Американский фигурист Найтан Чен в своем Instagram подвел итоги сезона-2020/21.

Чен стал победителем ЧМ-2021 и завоевал серебряную медаль в составе сборной США на командном ЧМ.

«Подошел к концу невероятный и уникальный сезон. У меня не хватит слов, чтобы описать, насколько я благодарен за возможность выступать в этом году. Все большое спасибо за поддержку в этом сезоне. И поздравляю крутую сборную США с медалями», — написал фигурист.