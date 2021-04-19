Российские фигуристы прилетели во Владивосток после победы на командном чемпионате мира

Сборная России по фигурному катанию вернулась из Японии в Россию, сообщается в Instagram международного аэропорта Владивосток.

«Сегодня утром аэропорт Владивосток встречает победителей! Наша сборная по фигурному катанию триумфально выступила в японской Осаке и впервые в истории стала победителем командного чемпионата мира. Гордимся командой!» — говорится в сообщении.

Напомним, в Осаке с 15 по 18 апреля проходил командный чемпионат мира. Сборная России победила в общем World Team Trophy, набрав 125 баллов. Второе место заняла команда США (110), третье — фигуристы из Японии (107).