Кто станет новым партнером Медведевой в «Ледниковом периоде»? И останется ли Евгения в проекте?

Спойлер: пока ничего не понятно.

Решение блогера и тиктокера Дани Милохина сильно подставило организаторов «Ледникового периода» и особенно — Евгению Медведеву. Двукратная чемпионка мира и Европы хочет продолжать участие в проекте. Чего только стоит ее дерзкий ответ уже экс-партнеру: она выложила в своих соцсетях фотографию в толстовке с надписью «Усталость — это иллюзия». Именно на усталость сослался тиктокер в качестве причины ухода с проекта.

Теперь Евгении ускоренно пытаются найти нового партнера, но это не так просто. Во-первых, в этом году снимают по два выпуска в течение двух смежных дней (раньше было по одному съемочному дню на одной неделе). И с нуля подготовить два номера — в то время как у остальных участников уже по четыре совместных программы — намного тяжелее. Во-вторых, Милохин объявил о своем решении слишком поздно. Медведева вынуждена пропустить запись 5-го и 6-го этапов. А значит, ей и ее потенциальному партнеру необходимо в ближайшее время подготовить сразу четыре выступления! В то время как другие спокойно записали два номера и готовят два следующих.

Кто решится на такой подвиг с Евгенией? И какое у нее будущее в проекте?

Желание

Помимо желания самой Медведевой остаться в проекте этого хотят и продюсеры. Илья Авербух не стал скрывать, что надеется, что фигуристка продолжит выступать: «Очень хочется, чтобы Женя Медведева продолжила проект, я сейчас над этим в основном работаю».

Авербуха можно понять: пара, как их прозвали болельщики, Медвелохиных была одной из самых ярких в прошлом сезоне. Да и в текущем ребята держали марку, прибавляли, успели сделать четыре классных номера. Поэтому сохранить хотя бы такую медийную, титулованную личность, как Женя, в проекте было бы неплохим решением, раз уж распался ее дуэт с Милохиным. Поэтому на место партнера Медведевой изо всех сил пытаются найти человека, даже рассматривают варианты.

«Кандидаты есть. Мы пробуем ребят. Я им очень благодарен, потому что все срываются. Но у нас есть две важные составляющие, которые должны быть: мы входим в середину проекта, поэтому человек... Обычно мы берем ребят, которых за два-три месяца накатываем, но у нас сейчас этой возможности нет. Из тех ребят, которые могли бы войти, Федя Федотов. Он победитель проекта. Уверен, что все уже написали. Но, к сожалению, по графику не может принять участие, потому что у него есть своя съемочная работа. Заранее он говорит, что не может», — рассказал Авербух.

Кандидаты

Как стало известно «СЭ», на роль нового партнера Евгении Медведевой есть два претендента. Оба — актеры. Первый — Алексей Лукин, известный по телесериалу «Ивановы-Ивановы». Другой и наиболее вероятный кандидат — Антон Рогачев, известный по роли в фильме «Дылды», его упомянул режиссер проекта Илья Авербух.

«Еще не определились с партнером для Медведевой, но Рогачев пока фаворит. Еще идет отсмотр», — приводит слова Авербуха РИА «Новости спорт».



Сама Медведева в субботу показала «кружок» в Telegram с ледовой тренировки, на которой присутствует некий молодой человек, очень похожий на Рогачева. Но стали ли они полноценной парой — на данный момент неизвестно. Также среди возможных кандидатов СМИ называли сына Ильи Авербуха — 18-летнего Мартина. Его на днях видели на съемках «Ледникового». Но никаких комментариев по этой теме не было.

Сложности

Предполагалось, что Медведева может встать в пару с новым партнером уже на текущей неделе. Задача им предстоит непростая — необходимо поставить и снять сразу четыре проката пары, которые позднее будут вмонтированы в выпуски. К тому же необходимо разобраться с оценками пары — как именно им будут начислять баллы, если предыдущие Евгения заработала с другим партнером и выступала на другом уровне. А теперь ей, по сути, придется начинать все с нуля.

Все это действительно очень сложный процесс. Ведь необходимо найти человека творческой профессии, который не является фигуристом, обладающего достаточным количеством времени и мотивации на тренировки и выступления в проекте. Об этом «СЭ» объяснил Илья Авербух:

«Конечно, партнер не может быть фигуристом. Это должен быть человек творческой профессии. Ну и чтобы была органическая пара, а не лишь бы кто-то катался. Много очень вводных».

А для совершенно неподготовленного человека, который ранее не занимался фигурным катанием, вот так с ходу взять на себя такую ответственность — стать партнером в паре, пусть и непрофессионально — это очень серьезно. Представители Антона Рогачева — главного фаворита на роль партнера Медведевой — не дали никаких комментариев или прогнозов по участию актера в проекте. А по дальнейшей судьбе Евгении в этом сезоне «Ледникового периода» до сих пор нет никакой ясности.