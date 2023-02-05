Медведева и Федотов завоевали серебро в финале «Ледникового периода». А выиграли Арзамасова и Кацалапов

Обзор финала популярного проекта Первого канала.

Финал очередного сезона «Ледниковый период» стал многострадальным — его трижды снимали с эфира. На третий раз зрителям московского часового пояса удалось-таки увидеть развязку популярного шоу: победу Елизаветы Арзамасовой и Никиты Кацалапова, серебро Евгении Медведевой и Федора Федотова и другие. Самые интересные моменты заключительного выпуска — в обзоре «СЭ».

Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Тарасова призналась в любви Букину

В финале, помимо самих участников, блистали обе ведущие текущего сезона — и Алина Загитова, и Анна Щербакова. Сами конкурсанты же показывали свои самые удачные программы из предыдущих 11-ти. Первыми на лед вышли Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев и получили высший балл за свой номер под музыку «Song from a Secret Garden».

Пара с самым широким диапазоном образов, по словам Алексея Ягудина, Алла Михеева и Иван Букин повторили свою программу под композиции из фильма «Ла-Ла-Лэнд». Их проникновенное катание покорило судей и отдельно Татьяну Тарасову, которая призналась в любви к партнеру: «Обожаю Ваню. И его родителей».

И оценок паре не пожалели: все 6,0.

Регина Тодоренко и Александр Энберт не уступили соперникам — и также получили высший балл за свою «Элегию». Партнерша удостоилась комплиментов от Елены Чайковской: «Действительно прогресс», — оценила катание телеведущей заслуженный тренер.

Татьяна Тотьямина по ходу сезона напугала всех своей травмой. Но все же продолжила участие в проекте. В финале они с Иваном Колесниковым показали очень нежный номер и поддержали остальных участников, заработав высший балл.

Костомаров покорил Навку магическим номером

«Поняли?» — крикнул Вячеслав Чепурченко после оценок. Они с Татьяной Волосожар продолжили добрую традицию финала и заработали все 6,0 за свое выступление. Они показали озорную постановку «Черные подковы» из кинофильма Леонида Гайдая «Не может быть!». «Даже от коньков шел юмор», — заметила Елена Чайковская. «Стильно, вкусно, аппетитно», — добавил Филипп Киркоров.

В финале на лед вышел Роман Костомаров — за здоровье и жизнь которого в настоящее время переживает вся страна. Они с Валерией Ланской показали очень трогательный номер под «Exogenesis: Symphony Part 3 (Redemption)» Мэттью Беллами в исполнении Muse.

«Такая магия, которая должна быть. Вы погрузили нас в волшебный сон», — отметила Татьяна Навка. Пара тоже не стала уступать соперникам и тоже заработала наивысшие оценки за свое выступление.

Елена Ильиных и Егор Бероев своим катанием под композицию «Метель: Романс» в исполнении Владимира Федосеева и Московского камерного хора привели в восторг Татьяну Тарасову: «Я в восторге. Катание шепотом меня потрясло». А Алина Загитова после проката отметила, что выступление пары затронуло душу.

Дарья Мороз и Максим Маринин катались под знаменитую песню Басты «Сансары». Однако Елена Чайковская призналась: на песню внимания не обращала, а наблюдала за партнершей.

Дуэт также не отстал от остальных и получил высший балл.

Медведева удивила Тарасову своим катанием в паре

Виктория Синицина и Иван Скобрев заранее покорили одного из членов жюри — Филиппа Киркорова, так как выступали под известнейшую песню поп-короля «Снег». «У меня почти мурашки», — признался Киркоров после проката. И поинтересовался, кто же выбрал эту композицию для программы пары? Оказалось, что музыку подобрал Илья Авербух.

Сезон получился непростым для Евгении Медведевой — ей пришлось сменить партнера и за очень короткий срок поставить сразу несколько номеров. В паре с Федором Федотовым ей удалось даже выбиться в четверку лидеров проекта. В финале пара показала свой прекрасный вальс под композиции из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Татьяна Тарасова призналась, что удивлена катанием Евгении Медведевой в паре: «Не думала, что она будет кататься с такой легкостью с молодым человеком».

Елизавета Арзамасова в паре с Никитой Кацалаповым была в числе лидеров проекта. И в заключительном номере проекта они продемонстрировали мощный уровень катания и яркие эмоции. «Это что вы тут вытворили?» — обратилась к паре Татьяна Навка, высоко оценившая выступление пары.

Оксана Домнина и Марат Башаров были лидерами проекта перед финалом. Но в своем юморной программе партнер допустили обидные падения, которые выбило пару из лидеров. Они стали единственными, кто не получил высший балл в финале. В итоге дуэт остался на третьем месте, которое Домнина и Башаров поделили с Синициной и Кацалаповым. Победу одержали Арзамасова и Кацалапов, а серебро завоевали Медведева и Федотов. Приз зрительских симпатий достался Костомарову и Ланской.