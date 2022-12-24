До финала «Ледникового» всего лишь шаг! Но может ли телешоу конкурировать с соревнованиями?

На фоне крутого чемпионата России проекту непросто.

Ледниковый период. Положение после 11 номеров из 12

1. Оксана Домнина/Марат Башаров 84,00

2. Елизавета Арзамасова/Никита Кацалапов 83,96

3. Евгения Медведева/Федор Федотов 83,92

4. Виктория Синицина/Иван Скобрев 83,86

5. Дарья Мороз/Максим Маринин 83,84

6. Елена Ильиных/Егор Бероев 83,74

Если в мире и есть что-то стабильное, так это финал «Ледникового» под конец года. Правда этот год во всех смыслах особенный — так и финальный 12 выпуск будет уже в следующем 2023. Вероятно, это и к лучшему иначе решающий выпал бы на день произвольных программ на чемпионате России. К счастью, в большинстве случаев в сетке телевещания спортивное шоу и соревнования удалось развести, чтобы не создавать между ними конкуренции. Ведь ЧР в этом году действительно удивляет интригой. Нашлось ли что на это ответить проекту, где все записывается заранее? Возможно и так, однако адекватно оценивать спортивную составляющую шоу?

Главная проблема проекта — отсутствие соревновательного нерва

В прошлом году Илья Авербух давал развернутое интервью «СЭ» о будущем своего телешоу и допустил, что попробует формат прямого эфира. Но видимо не в этом сложном во всех смыслах году — выпуски как выходили в записи и с опозданием, так и выходят. Причем еще более значительном чем ранее. Так финал проекта писали в день рождения Евгении Медведевой, сразу после съемок двукратную чемпионку мира поздравлял ее многочисленный фан-клуб. Это было 19 ноября, и итоги шоу знает много людей. Журналисты, приглашенные гости, фигуристы, болельщики... И пусть нам запрещено их разглашать, вряд ли у вас уйдет много времени на то чтобы их узнать. Поэтому, когда нам 24 декабря выдают только 11 выпуск, а финала придется ждать до конца праздников, так как телекухня не позволяет выдавать регулярные шоу «вне сезона»... сохраняет напряжение непросто.

При том что все технические возможности показать все в лайве есть — тот же Первый все последние годы выдавал в отличном качестве минута в минуту шоу Голос, по крайней мере решающие его моменты. И это был один из факторов популярности проекта, зритель чувствовал сопричастность к происходящему, мог тут же порадоваться за победителя, а этот самый победитель на эмоциях выложить посты в соцсети — ведь современное медиапотребление классическим телеэфиром не ограничивается. Надо ли говорить, что для околоспортивного проекта, который пытается подчеркнуть свой соревновательный характер это еще более важно. Кто-нибудь может себе представить показ финала ЧМ-2022 по футболу через два месяца? Или шикарной произвольной на ЧР этого года у парней? Соревнования получились отличными и достойны пересмотра, но половину удовольствия, зная заранее итог, вы потеряете. Так что, если переживаете за «Ледниковый», берегитесь спойлеров.

Домнина и Башаров идут к уверенной победе

У нас их не будет, так что можете спокойно продолжать читать этот материал. Намекнем только, что по возможности найдите время на финальный 12 выпуск, он вас удивит. Предпоследний же 11 играл не менее важную роль. Фигуристам давалась полная свобода выбора. Пары катали произвольные — увеличилась как длина музыкального трека, так и снимались любые ограничения на выбор темы композиции и постановки. Напомним, что ранее каждый выпуск проекта был связан одной единой концепцией. Лучшие уже по традиции Оксана Домнина и Марат Башаров. Трудно себе представить, что должно произойти, чтобы сместить их с первого места — каждый их номер не находит ни одной причины для критики жюри. Максимальный балл они получили и в этот раз, причем совершенно заслуженно — выступление под «Замыкая круг» получилось знаменательным и даже строгое судейство этой пары не коснулось.

В плане оценок шутки действительно закончились. В новой серии шоу звезд спорта и шоу-бизнеса оценивали певица Пелагея, актриса Ольга Кузьмина, балетмейстер Николай Цискаридзе, продюсер Татьяна Навка и Татьяна Тарасова, которую видеть особенно приятно. Так как перед нами полуфинал, то судьи решили не утверждать, что все молодцы. Помимо лидеров высший балл получили всего два дуэта. К примеру, продолжают гнаться за Домниной и Башаровым Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов. За этой парой следят явно больше, чем за прочими. За Кацалапова переживает его жена и бывшая партнерша Виктория Синицина. Она и сама одна из участниц и ее дуэт с Иваном Скобревым также претендует на медаль. Однако Виктория в недавнем интервью рассказала, что больше, чем за себя волнуется за супруга.

Судьи критиковали чрезмерно философский подтекст в номерах

«Даже сейчас, когда они катались с Лизой, смотрела — ладошки вспотели. Ревности совершенно нет. Это лед. Мы как актеры. Он погружается в образ. Я только поддерживаю его и всей душой болею за него», — сказала Синицина. От финала она ждет многого и уверена, что таблица лидеров может еще изменится. Не был уверен, что Елизавету стоит отпускать в «Ледниковый» и отец телешоу Авербух. Он понимал, что к Арзамасовой как к его супруге будет особо пристальное внимание. «Мы с опаской входили в этот проект, потому что не знали, как будет проходить именно наша совместная работа. Смогу ли я абстрагироваться от того, что Лиза моя жена и мой любимый человек, и не будет ли душить чрезмерная ответственность, которая лежит на ней», — сказал Илья. Однако уже в который раз на льду Арзамасова и Кацалапов демонстрируют полное взаимопонимание. Прокат под «Кони привередливые» это только подтверждает.

Синицина со Скобревым, кстати, также откатали на максимальный балл — их Ave Maria действительно берет за душу. А вот у других пар у судей вопросы были не только к технике, но и к композиции. К примеру, Кузьмина критиковала серьезную философию в номере Татьяны Тотьмяниной и Ивана Колесникова. В то же время Пегалея не смогла понять смысл постановки Валерии Ланской и Романа Костомарова. «Номер очень красивый, но я не совсем, поняла про что», — отметила певица.

Навка в свою очередь намекнула, что Дарье Мороз и Максиму Маринину неплохо было бы раздавать перед номером либретто — без него разобрать что они показывают на льду тяжело. Татьяна Тарасова в свою очередь не смогла разобраться в танце Татьяны Волосожар и Владислава Чепурченко. «И это не моя проблема, а номер», — считает тренер. Согласился с ней и Цискаридзе. Не обошлось и без падений, на этот раз поддержку сорвали Анна Михеева и Иван Букин.