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Сегодня, 19:35

Загитова рассказала, как помогала Щербаковой на съемочной площадке «Ледникового периода»

Иван Шитик
Корреспондент
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Алина Загитова и Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Алина Загитова рассказала, как общается с Анной Щербаковой во время съемок «Ледникового периода».

Осенью 2022 года сразу две олимпийские чемпионки стали ведущими шоу «Ледниковый период».

«Я не могу ей помогать как профессиональная телеведущая, это, скорее, дружеская поддержка, потому что я немного дольше работаю на «Ледниковом периоде». Я видела, что поначалу ей было непросто, знаю по себе, каково это, поэтому пыталась как-то успокоить, настроить на позитивный лад. Надеюсь, что помогла, и переживания чуть-чуть ушли», — сказала Загитова в интервью KP.RU.

Алина Загитова победила в зрительском голосовании на лучшую телеведущую 2022 года.

Голосование проводила «Комсомольская Правда». Загитова набрала 206 440 голосов (49,95% от общего числа). Она обогнала другую ведущую «Ледникового периода» Анну Щербакову, получившую 179 089 голосов (43,33%).

Источник: https://www.kp.ru/sports/figurnoe-katanie/alina-zagitova-pomogala-anne-shherbakovoj-na-semochnoj-ploshhadke-lednikovogo-perioda/
Алина Загитова
Анна Щербакова
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