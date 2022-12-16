Алина Загитова назвала самые сложные моменты в начале своей карьеры телеведущей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сказала, что сложнее всего ей в начале карьеры телеведущей было обрести уверенность в себе

«Поначалу сложно было вообще все (улыбается). Наверное, труднее всего оказалось раскрепоститься, обрести уверенность в себе и в том, что я делаю. Как раз болельщики мне в этом помогали и помогают. Если говорить о шоу «Ледниковый период», то там в диалогах ведущей с участниками предполагается большая доля импровизации. И бывают острые моменты, когда не знаешь, чего ожидать от ребят, какие эмоции их сейчас переполняют, а хочется эту ситуацию с ними по-настоящему прожить, прочувствовать их состояние и поддержать, — сказала Загитова в интервью KP.RU.

Алина Загитова победила в зрительском голосовании на лучшую телеведущую 2022 года.

Голосование проводила «Комсомольская Правда». Загитова набрала 206 440 голосов (49,95% от общего числа). Она обогнала другую ведущую «Ледникового периода» Анну Щербакову, получившую 179 089 голосов (43,33%).