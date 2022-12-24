Тодоренко и Энберт использовали опасные спецэффекты на шоу «Ледниковый период»

Телеведущая Регина Тодоренко и серебряный призер олимпийских игр Александр Энберт использовали опасные спецэффекты на шоу «Ледниковый период».

Разыгрывая сцену из телесериала «Секс в большом городе», Тодоренко и Энберт катались под дождем. Необычный спецэффект привел к ошибке, из-за чего Регина потеряла равновесие. Однако при очевидном падении многие члены жюри не снижают баллы.

«Я бы не ставила такие элементы, потому что это опасно. Можно придумать десять других элементов», — отметила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в эфире Первого канала.

Одиннадцатый эпизод шоу «Ледниковый период. Снова вместе» вышел в эфир Первого канала 24 декабря.