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Сегодня, 13:21

Тодоренко и Энберт использовали опасные спецэффекты на шоу «Ледниковый период»

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Регина Тодоренко и Александр Энберт.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Телеведущая Регина Тодоренко и серебряный призер олимпийских игр Александр Энберт использовали опасные спецэффекты на шоу «Ледниковый период».

Разыгрывая сцену из телесериала «Секс в большом городе», Тодоренко и Энберт катались под дождем. Необычный спецэффект привел к ошибке, из-за чего Регина потеряла равновесие. Однако при очевидном падении многие члены жюри не снижают баллы.

«Я бы не ставила такие элементы, потому что это опасно. Можно придумать десять других элементов», — отметила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в эфире Первого канала.

Одиннадцатый эпизод шоу «Ледниковый период. Снова вместе» вышел в эфир Первого канала 24 декабря.

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