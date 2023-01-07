Фигуристка Евгения Тарасова заявила, что хотела бы попробовать себя в шоу «Ледниковый период»

Фигуристка Евгения Тарасова заявила, что хотела бы принять участие в шоу Первого канала «Ледниковый период».

«Я бы попробовала. Смотрела несколько выпусков. Но прям чтобы от начала до конца — нет. Как шоу это интересно понаблюдать, как люди стараются, учатся», сказа Тарасова в интервью «КП-Спорт».

Как отметил ее партнер Владимир Морозов, он лично смотрел часть выпусков. Но вот хочет ли сам принять участие — пока затрудняется с точным ответом: «Не узнаешь, пока не попробуешь».