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Сегодня, 15:05

Россия не примет этап «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2023/24

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что этапы серии «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2023/24 не состоятся в России, сообщает ТАСС.

Данное решение было принято советом ISU, заседание которого состоялось 16 января.

В апреле 2022 года ISU отменил российский этап серии «Гран-при» сезона-2022/23, который был запланирован на 25-27 ноября 2022 года.

Напомним, что российские и белорусские фигуристы были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой организации в марте прошлого года.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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