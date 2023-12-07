Фигурист Малинин первым исполнил четверной аксель в короткой программе

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Американский фигурист Илья Малинин прыгнул четверной аксель в короткой программе в финале «Гран-при» в Пекине.

19-летний спортсмен ранее исполнял четверной аксель только в произвольной программе. Судьи засчитали ему исполнение элемента.

Малинин лидирует после короткой программы — 106,90 балла. Второе место занимает японец Сема Уно (106,02 балла), а третье — его соотечественник Юма Кагияма (103,72).

Мужчины выступят с произвольной программой в субботу, 9 декабря.