Ягудин объявил, что финал «Гран-при» России пройдут в Санкт-Петербурге

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поговорил с капитанами команд Алиной Загитовой и Камилой Валиевой после произвольной программы мужчин на Кубке Первого канала. Валиева сказала, что выступит на турнире, который пройдет в Сочи, но Ягудин ее поправил.

Валиева: Буду на финале «Гран-при России», который пройдет в марте в Сочи. Я никуда не уходила, лишь не присутствую на льду из-за того, что не смогла подготовиться физически после болезни.

Ягудин: Мы всем желаем удачи, здоровья. 3-5 марта, Санкт-Петербург, финал «Гран-при России». Санкт-Петербург, все верно.