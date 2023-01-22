Фигурное катание
Гран-при
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Гран-при

Сегодня, 19:35

Ягудин объявил, что финал «Гран-при» России пройдут в Санкт-Петербурге

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Алексей Ягудин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поговорил с капитанами команд Алиной Загитовой и Камилой Валиевой после произвольной программы мужчин на Кубке Первого канала. Валиева сказала, что выступит на турнире, который пройдет в Сочи, но Ягудин ее поправил.

Валиева: Буду на финале «Гран-при России», который пройдет в марте в Сочи. Я никуда не уходила, лишь не присутствую на льду из-за того, что не смогла подготовиться физически после болезни.

Ягудин: Мы всем желаем удачи, здоровья. 3-5 марта, Санкт-Петербург, финал «Гран-при России». Санкт-Петербург, все верно.

Алексей Ягудин
0
Читайте также
Четверть миллиона человек на футбольном матче! Невероятный финал Кубка Англии сто лет назад
Променял на актрису: как распалась семья чемпионки мира по пятиборью и актера Павла Трубинера
В Турции предупредили о реакции Путина на просьбы Украины об оружии
Юрист посоветовал пенсионерам проверять свой индивидуальный лицевой счет
Die Zeit узнала о скандале в бундестаге из-за поставок танков Украине
В США 10 человек погибли из-за стрельбы в районе празднования китайского Нового года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россия не примет этап «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2023/24
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости