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Сегодня, 15:35

Сакамото выиграла финал серии «Гран-при» в Пекине

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Каори Сакамото.
Фото AFP

Японская фигуристка Каори Сакамото стала победительницей финала серии «Гран-при» в Пекине. 23-летняя японка набрала 225,7 баллла по сумме двух выступлений (148,35 в произвольной программе).

Второе место на турнире заняла бельгийка Луна Хендрикс- 203,36 балла. Замкнула тройку Хана Йосида из Японии (203,16).

Финал «Гран-при», Пекин

Женщины. Итоговое положение

1. Каори Сакамото (Япония) — 225,7 балла

2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 203,36

3. Хана Йосида (Япония) — 203,16.

Произвольная программа.

1. Каори Сакамото (Япония) — 148,35 балла

2 Хана Йосида (Япония) — 142,51

3. Изабо Левито (США) — 135.33.

Фигурное катание
Каори Сакамото
Луна Хендрикс
Хана Йосида
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