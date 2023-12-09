Сакамото выиграла финал серии «Гран-при» в Пекине
Японская фигуристка Каори Сакамото стала победительницей финала серии «Гран-при» в Пекине. 23-летняя японка набрала 225,7 баллла по сумме двух выступлений (148,35 в произвольной программе).
Второе место на турнире заняла бельгийка Луна Хендрикс- 203,36 балла. Замкнула тройку Хана Йосида из Японии (203,16).
Финал «Гран-при», Пекин
Женщины. Итоговое положение
1. Каори Сакамото (Япония) — 225,7 балла
2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 203,36
3. Хана Йосида (Япония) — 203,16.
Произвольная программа.
1. Каори Сакамото (Япония) — 148,35 балла
2 Хана Йосида (Япония) — 142,51
3. Изабо Левито (США) — 135.33.
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