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Сегодня, 16:37

Роднина поздравила победителей финала «Гран-при» Хозе и Володина

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» высказалась о победе представителей Германии Минервы Фабьенне Хазе и Никиты Володина в финале «Гран-при» в Пекине.

«Победителей поздравляем! Поздравляем, даже если бы Володин не был представителем российской школы», — сказала Роднина «СЭ».

В 2023 году Володин сменил российское спортивное гражданство на немецкое.

В произвольной программе дуэт занял второе место, но по итогам двух программ стал лидером с 206,43 балла.

Фигурное катание
Ирина Роднина
Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин
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