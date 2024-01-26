Россия не примет этап «Гран-при» в сезоне-2024/25

Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил календарь «Гран-при» в следующем сезоне.

Этапы «Гран-при» сезона-2024/25:

1-й этап пройдет в США с 18 по 20 октября 2024 года

2-й этап пройдет в Канаде — 25-27 октября 2024 года

3-й этап — Франция, с 1 по 3 ноября 2024 года

4-й этап — Япония, с 8 по 10 ноября 2024 года

5-й этап — Финляндия, 15-17 ноября 2024 года

6-й этап — Китай, 22-24 ноября 2024 года

Финал «Гран-при» — Орлеан (Франция) — 5-8 декабря 2024 года.

Последний раз этап «Гран-при» в России проходил в Сочи в ноябре 2021 года.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации. 11 июня ISU объявил, что отстранение остается в силе.