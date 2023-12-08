Слуцкая считает неинтересными этапы «Гран-при ISU» из-за отсутствия на них российских фигуристов

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая ответила на вопрос, следит ли она за этапами «Гран-при ISU».

«Я не смотрю международные турниры, этапы Гран-при, потому что там нет россиян, и лично мне на это смотреть неинтересно. Не могу сказать, что пристально, но слежу за нашими турнирами. Пока нашим лидерам удается держать свой высокий уровень, особенно в женском одиночном и парном катании, но не менее важно, что мы просматриваем наш резерв. У нас сложная ситуация в танцах на льду, но в целом мы справляемся со сложившимися обстоятельствами», — приводит ТАСС слова Слуцкой.

Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023-го организация продлила отстранение. 9 октября ISU не стал отменять решение об отстранении россиян и белорусов.

С 7 по 10 декабря в Пекине (Китай) в Государственном дворце спорта пройдет финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2023/24.