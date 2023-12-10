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Сегодня, 17:38

Гончаренко отметила, что финалу «Гран-при ISU» не хватало российских фигуристок

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась мнением о финале «Гран-при ISU» в женском одиночном катании.

«В этой борьбе наших девчонок не хватало. Уверена, они вышли и доказали бы, что они лучше. За фигурным катанием надо следить и понимать, что там происходит, и из-за того, что нас там нет, закрываться специалисты и любители этого вида спорта не будут. Я люблю красивое фигурное катание, люблю людей, которые оставляют в нем свой след», — приводит ТАСС слова Гончаренко.

Также она оценила выступление победительницы финала японки Каори Сакамото.

«А что касается Сакамото, то многие думали, что она закончит, но она в прекрасной форме, становится артисткой на льду. Пускай прыжки у нее не четверные, но когда она дупель делает на полкатка и выезд из него — в полкатка, дух захватывает так же, как от четверного акселя Малинина», — добавила тренер.

Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023-го организация продлила отстранение. 9 октября ISU не стал отменять решение об отстранении россиян и белорусов.

Источник: https://tass.ru/sport/19501113
Фигурное катание
Инна Гончаренко
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