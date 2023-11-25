Британцы Фир и Гибсон победили в танцах на льду на этапе «Гран-при в Японии»
Британские фигуристы Лайла Фир и Льюис Гибсон одержали победу в танцах на льду на шестом этапе международной серии Гран-при в Осаке (Япония).
Британцы набрали 215,19 (84,93+130,26) балла. Второе место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (214,56), замкнули тройку Эллисон Рид и Саулюс Амбрюлявичус (196,86) из Литвы.
Этап в Осаке завершится в субботу.
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