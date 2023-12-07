Финал Гран-при: состав участников и кто из них связан с Россией

С 7 по 10 декабря в Пекине (Китай) в Государственном дворце спорта пройдет Финал Гран-при по фигурному катанию сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует информацию о составе участников и кто из них связан с Россией.

Список участников Финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине среди взрослых фигуристов

Мужчины: Илья Малинин (США), Као Миура, Сема Уно, Юма Кагияма (все — Япония), Кевин Эймо, Адам Сяо Хим Фа (оба — Франция).

Женщины: Изабо Левито (США), Рион Сумиеши, Хана Есида, Каори Сакамото (все — Япония), Нина Пиндзарроне Луна Хендрикс (обе — Бельгия).

Танцы на льду: Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия), Лайла Фир / Льюис Гибсон (Великобритания), Мэдисон Чок / Эван Бейтс (США), Пайпер Гиллес / Поль Пуарье, Лоуренс Фурнье-Бодри / Николай Серенсен, Маржори Лажуа / Закари Лага (все — Канада).

Спортивные пары: Мария Павлова / Алексей Святченко (Венгрия), Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини (обе — Италия), Деанна Стеллато-Дудек / Максим Дешам, Лия Перейра / Трент Мишо (обе — Канада), Сара Конти / Никколо Мачии, Минерва Фабьенне Хазе / Никита Володин (Германия).

Фигуристы-участники Финала Гран-при в Пекине, которые связаны с Россией

Илья Малинин — американский фигурист с российскими корнями. Его отец — Роман Скорняков. Он родился в России и выступал за страну до 1996 года.

Роман Скорняков. Он родился в России и выступал за страну до 1996 года. Пара Мария Павлова и Алексей Святченко родились в России, но представляют Венгрию. Спортсмены тренируются в Сочи.

Никита Володин — российский фигурист, который родился в Санкт-Петербурге, но выступает за Германию.

Онлайн-сервис «Окко Спорт» покажет зрителям с подпиской в прямом эфире видеотрансляции прокатов Финала Гран-при сезона 2023 / 2024 по фигурному катанию в Пекине. Турнир в Китае также можно будет посмотреть с помощью официального YouTube-канала ISU.

Финал Гран-при: расписание соревнований и где смотреть трансляции