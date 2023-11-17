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Сегодня, 20:26

Сакамото выиграла короткую программу на «Гран-при Финляндии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу на «Гран-при Финляндии». За свой прокат он получила 69,69 балла.

На втором месте расположилась еще одна представительница Японии Рион Сумиеси — 68,65 балла. Третьей стала кореянка Че Йон Ким (66,19).

У пар после короткой программы лидируют китайцы Пэн Чэн и Ван Лэй (65,25 балла). Второе место занимают итальянцы Сара Конти и Никколо Макии (65,00), третье — немцы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин (63,59).

«Гран-при Финляндии», Эспоо

5-й этап

Пары

Короткая программа

1. Пэн Чэн — Ван Лэй (Китай) — 65,25 балла

2. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 65,00

3. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия) — 63,59

Женщины

Короткая программа

1. Каори Сакамото (Япония) — 69,69 балла

2. Рион Сумиеси (Япония) — 68,65

3. Че Йон Ким (Южная Корея) — 66,19

Фигурное катание
Каори Сакамото
Рион Сумиеси
Сара Конти/Никколо Макии
Че Йон Ким
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