Чок и Бэйтс лидируют после ритм-танца на «Гран-при Финляндии»
Американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец на «Гран-при Финляндии». Они набрали 85,61 балла.
Второе место после ритм-танца занимают канадцы Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен (82,62), третье — финны Юулия Турккила и Маттиас Верслуйс (77,65).
В субботу, 18 ноября, спортсмены выступят с произвольным танцем.
«Гран-при Финляндии», Эспоо
5-й этап
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Мэдисон Чок — Эван Бэйтс (США) — 85,61 юалла
2. Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 82,62
3. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) -77,65
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