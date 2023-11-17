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Сегодня, 17:10

Гран-при по фигурному катанию: расписание и участники этапа в Эспоо

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Фигуристка Каори Сакамото.
Каори Сакамото.
Фото USA Today Sports

С 17 по 18 ноября в финском городе Эспоо пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию сезона-2023/24. «СЭ» публикует расписание и список участников соревнований.

Расписание 5 этапа Гран-при по фигурному катанию (время начала — мск)

17 ноября. 14.00. Мужская короткая программа

17 ноября. 15.50. Спортивные пары. Короткая программа

17 ноября. 18.00. Женская короткая программа

17 ноября. 19.50. Танцы на льду. Ритм-танец

18 ноября. 13.30. Мужская произвольная программа

18 ноября. 15.40. Произвольная программа у спортивных пар

18 ноября. 18.30. Женская произвольная программа

18 ноября.20.40. Произвольный танец в танцах на льду

Участники соревнований

Мужчины: Као Миура (Япония), Сун Сато (Япония), Джимми Ма (США), Косиро Симада (Япония), Кевин Аймоз (Франция), Маттео Риццо (Италия), Николай Мемола (Италия), Никита Старостин (Германия), Лиам Капейкис (США), Иван Шмуратко (Украина), Арлет Леванди (Эстония), Макар Сунцев (Финляндия).

Женщины: Нелла Пелконен (Финляндия), Уна Оунасвуори (Финляндия), Янна Юркинен (Финляндия), Рион Сумийоши (Япония), Лорин Шильд (Франция), Лара Наки Гутманн (Италия), Старр Эндрюс (США), Мана Кавабе (Япония), Эмбер Гленн (США), Ю Ен (Южная Корея), Ким Чхэ Ен (Южная Корея) и Каори Сакамото (Япония).

Пары: Пэн Чэн и Ван Лэй (Китай), Сара Конти и Никколо Мачии (Италия), Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин (Германия), Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия), Брук Макинтош и Бенджамин Мимар (Канада), Элли Кам и Дэнни О'Ши (США), Камилла Ковалев и Павел Ковалев (Франция), Миланиа Ваананен и Филиппо Клеричи (Финляндия).

Танцы на льду: Эмилия Зингас и Вадим Колесник (США), Мария Игнатьева и Даниил Семко (Венгрия), Юка Орихара и Юхо Пиринен (Финляндия), Надя Башинска и Питер Бомон (Канада), Дженнифер Янсе ван Ренсбург и Беньямин Штеффан (Германия), Катержина Мразкова и Даниэль Мразек (Чехия), Юлия Турккила и Маттиас Верслуйс (Финляндия), Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (США), Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен (Канада), Мэдисон Чок и Эван Бейтс (США).

Фигурное катание
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