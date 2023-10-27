Москвина спасла талантливую парницу. Нашла одиночника в Сочи и поставила катать прежнюю программу

Необычный дуэт выиграл свой первый же старт.

«Гран-при России» в Красноярске

Юноши

1. Эдуард Карартынян — 244,71

2. Николай Угожаев — 239,58

3. Николай Колесников — 236,73

Девушки

1. София Дзепка — 205,65

2. Милана Лебедева — 193,43

3. Надежда Понтелеенко — 190,97

Юниоры. Пары

1. Анна Москалева/Артем Родзянов — 170,24

2. Таисия Щербинина/Артем Петров — 165,52

3. Мария Симонова/Мартин Бреславский — 146,49

Юниоры. Танцы

1. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — 181,27

2. Анна Румак/Глеб Гончаров — 172,62

3. Зоя Пестова/Сергей Лагутов — 158,23

Соревнования в рамках «Гран-при» по фигурному катанию в Красноярске среди взрослых стартуют только в субботу. А вот юниоры к вечеру пятницы уже выявили лучших. И пусть имена многих ребят широкой публике пока неизвестны, спустя пару лет многие из них станут новыми звездами нашего спорта. Тем временем интересные сюжеты они успевают нам дарить уже сейчас. И если к выступлениям, несмотря на травмы, или неожиданным камбэкам мы уже могли и привыкнуть, то вот турнир спортивных пар подарил нам действительно уникальную историю.

Новая пара Москвиной выиграла свой первый же старт

Сколько нужно времени на то, чтобы пара достигла взаимопонимания? Сколько времени нужно одиночнику или одиночнице на то, чтобы перейти в новый для себя вид? Особенно эти непраздные вопросы стали актуальными после так называемого «казуса Алены Косторной», когда звездная одиночница ожидала при переходе в пары легкой прогулки для своего дуэта с Георгием Куницей. Однако если их дебют вышел скомканным и неоднозначным (а главный тренер сборной Елена Чайковская и вовсе прямо назвала прокат плохим), то вот Анне Москалевой и Артему Родзянову удалось выиграть первый же совместный старт. Пусть баллы пока и не самые впечатляющие — всего 170,24 по сумме за два проката — лучше них в Красноярске не было никого. А ведь ребята тренируются вместе только с лета этого года.

«Мы вместе всего четыре месяца. Скатывались не слишком быстро, но в итоге смогли найти общий язык», — рассказывает Москалева. Если Анна поменяла только партнера, раньше она каталась вместе с Владиславом Вильчиком и Максимом Ложкиным, но в той же группе Артура Минчука и Тамары Москвиной, то вот Родзянову пришлось менять и тренера, и город, и даже вид спорта. «Было непросто поначалу, все-таки у меня мало опыта в парном катании, — признается Артем. — В Сочи я долго катался один, потом была партнерша, но мы до соревнований с ней так и не дошли. Наверное, меня ведет сейчас больше партнерша, приходится у нее учиться, а ей под меня приходится подстраиваться». Времени на раскачку у ребят было мало. Настолько, что Тамара Николаевна придумала хитрый ход. Оставила Москалевой программу, с которой она выступала вместе с Ложкиным. Конечно, ее немного подкорректировали под Артема, но сам факт явно примечательный.

Таисия Щербинина и Артем Петров, Анна Москалева и Артем Родзянов, Мария Симонова и Мартин Бреславский. Фото Федерация фигурного катания на коньках России

Лучшие танцоры признались, что ориентировались на американцев

Первый год катается вместе и танцевальная пара Зоя Пестова/Сергей Лагутов. Фигуристы не смогли победить, однако даже третьему месту были сильно удивлены. «Честно скажу, что мы даже не ожидали, что сможем попасть на пьедестал», — выдал журналистам Лагутов. Он признает, что гораздо успешнее пары с большим опытом совместных выступлений, но у него с партнершей была безвыходная ситуация. «Остались по одному в какой-то момент, поэтому встали вместе в пару. Создали союз, с мая вместе готовились к новому сезону. Помогло, возможно, то, что были у одних тренеров, подошли друг другу по комплекции, много работали, чтобы здорово себя чувствовать», — добавил Сергей. А вот как сохранить отношения с партнершей на протяжении многих лет, рассказал серебряный призер «Красноярья» Глеб Гончаров. Его дуэт с Анной Румак переживал взлеты и падения, но вместе буквально с детских лет.

«Немножко терпения нужно в паре, немножко юмора. Но по-настоящему критических моментов не было никогда», — говорит Глеб. Ребята были вместе еще на детском «Ледниковом периоде», а сейчас готовятся к переходу во взрослый спорт. Победили на соревнованиях в танцах на льду Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов. Они пропустили длительный отрезок из-за проблем со здоровьем, но в Красноярске покорили зрителей и судей своей адаптацией «Призрака оперы». «Нам хотелось показать известную оперу так, чтобы была уникальность, — говорит Махноносов. — К сожалению, в последнее время соревновательная практика у нас была только в Новогорске, так что мы успели как следует соскучиться по соревнованиям». Его партнерша Рыбакова призналась, что кумир, на которого они ориентировались, все-таки был — это американцы Мерил Дэвис и Чарли Уайт, победители Олимпиады в Сочи. «Мы смотрели их программу, и это было потрясающе, на себя что-то, безусловно, перенесли», — поделилась Екатерина.

Милана Лебедева и Екатерина Моисеева. Фото Федерация фигурного катания на коньках России

Для юной Лебедевой главный сюжет — встреча с Медведевой в магазине

У девушек первой стала Софья Дзепка. Фигуристка не самой простой судьбы, она несколько раз была на грани того, чтобы бросить все и уйти из спорта, но в каждый момент все-таки находила в себе мотивацию, чтобы остаться. К этому сезону она готовилась в том числе с Косторной — Алена ставила Дзепке короткую программу. «Мне понравилось работать с Аленой. Понравились ее идеи, программа получилось хорошая, я довольна, — рассказала Софья журналистам. — Конечно, в ходе тренировочного процесса программа адаптируется, меняется. Поэтому и мои тренеры в нее также внесли свой вклад». А вот конкретного кумира Софья назвать не смогла. В отличие от серебряной призерки Миланы Лебедевой, для которой одним из самых значительных эпизодов в жизни стала мимолетная встреча с Евгенией Медведевой в магазине.

«Я следила в детстве за Евгенией Медведевой, она мне нравится тем, как представляет программы, — рассказала Милана. — По большей части следила именно за ней. Как-то помню, ездили за новыми коньками, и мне удалось сделать с Женей фото. Случайно пересеклись, она тоже приехала в тот день в магазин».

Надежда Понтелеенко планировала удивить четверными, но на тулуп в четыре оборота не решилась и заняла только третье место. «В начале сезона я упала, сломала руку — перелом со смещением. Поставили спицу, гипс. Долго не прыгала», — объясняет девушка.

У одиночников в свою очередь успех праздновал Эдуард Карартынян, для которого это первая победа на таком уровне. «Все дается за счет работы. Работы над собой, — сказал Карартынян. — Не думал, какое смогу занять место на этих соревнованиях, просто выходил делать свою работу — максимально чисто откатать программу. Есть недочеты, над которыми буду работать, и постараюсь подойти в следующий раз так, чтобы откатать все на максимум».