Майя Хромых готовится к полноценному возвращению. Что она покажет в Красноярске после двух лет простоя?

Ситуация идеальная — конкуренток почти нет.

Составы на этапах российского «Гран-при» продолжают меняться на ходу. Еще до старта сезона многие отмечали, что соревнования в Уфе и Омске скудны по числу звездных спортсменок. Однако турнир в Красноярске планирует превзойти это сомнительное достижение. Софья Акатьева, Елизавета Туктамышева, Дарья Садкова — всех этих девушек ждали на берегах Енисея, но не дождались. Зато до центра Сибири похоже, что все-таки долетит Майя Хромых. И это самый любопытный сюжет предстоящего уик-энда. На полноценных соревнованиях мы не видели Майю с предолимпийского чемпионата России. Она провалила отбор в Пекин, после чего исчезла почти на два года. Сможет ли Хромых найти себе место в новых реалиях нашего спорта?

Майя выступит впервые за 580 дней

Впервые широкая публика могла увидеть Майю Хромых в уже бесконечно далеком 2019-м. Той зимой мы увлеченно следили за жаркой битвой между Евгенией Медведевой и Елизаветой Туктамышевой за последнюю путевку на чемпионат мира. Но в том финале Кубка России в Великом Новгороде был еще один важный эпизод — это была первая значимая победа в карьере Хромых. Тогда на девушку обратил внимание один из специалистов ISU. В частной беседе работник Международного союза конькобежцев грубо пошутил, что тяжело будет в жизни с такой фамилией, как Хромых... Не буду раскрывать, кто это был конкретно, тем не менее трудно не признать, что слова были словно пророческие. Майя — невероятный талант и трудяга. Ведь многое говорило за то, что не получится в этом виде спорта.

Тут и слишком высокий для одиночного катания рост вместе с излишней застенчивостью, и поздний прогресс... Но она шла к своей цели. Но в тот момент, когда была максимально близка к ней, все начало сыпаться. Сначала помешал коронавирус — лишил второго юниорского сезона, где Майя могла бороться и за победу на ЮЧМ, а затем — взрослого финала серии «Гран-при». Потом была неудача на чемпионате России в Санкт-Петербурге. По слухам, Хромых уже тогда чувствовала себя неважно, поэтому и не смогла выложиться по полной. Сейчас об этом уже забыли, но осенью шансы Майи на Олимпиаду оценивались не хуже, чем шансы будущей олимпийской чемпионки Анны Щербаковой. Хромых пропустила последние (как оказалось, на долгое время) международные старты для россиян, а затем и вовсе пропала из поля зрения до контрольных прокатов в 2023-м.

Майя Хромых. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Идеальная ситуация в Красноярске

Не считая коммерческого Кубка Первого канала весной 2022 года, Майю в деле мы с того самого ЧР в Питере и не видели. Сначала травмы поочередно выключили ее из списка участников двух этапов «Гран-при России», а затем Хромых не появилась и на чемпионате страны. Мелькали новости о возможном переходе девушки в сборную Италии и, хотя они не подтвердились, тревога нарастала. Когда Майя стала часто появляться в различных ледовых шоу, ее негласно стали записывать в число завершивших карьеру, но отказывающихся это признать. Сколько таких было в нашем фигурном катании? Однако Хромых решила сломать тенденцию «невозвращенцев», попав в списки участниц контрольных прокатов в Москве. И, на удивление, неплохо смотрелась — с учетом того, что была без соревновательной практики без малого 500 с лишним дней.

Однако дальше снова пошли сложности. Майя не доехала до своего первого этапа «Гран-при» в Уфе. По словам гендиректора ФФККР Когана — по медицинским показаниям. Учитывая, что полтора года карьеры Хромых забрала травма руки и ее последствия, повод для волнений серьезный. Надежда увидеть Майю в Красноярске в таких обстоятельствах выглядела призрачной, тем более после соревнований в Башкортостане прошло всего-то две недели. Тем не менее отец Хромых дал обещание — его дочка в Сибири выступит. Хоть какое-то облегчение для купивших билеты на «Кристалл Арену», ведь потенциальный хедлайнер Софья Акатьева накануне решила сняться — дает о себе знать недавний стрессовый перелом спины. Не будет в Красноярске и молодой звезды группы Этери Тутберидзе Дарьи Садковой — фигуристку из Марий Эл приберегут для турнира в соседней для Садковой Казани.

Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Первый турнир со времен Олимпиады для Степановой и Букина

Таким образом, состав «Красноярья» в женском одиночном вызывает печальные эмоции — те, кто не следит за фигурным катанием в режиме 24/7, кроме Хромых вряд ли вспомнит хоть кого-то из участниц. Да и Майю знают далеко не все фанаты спорта. Тем не менее для самой Хромых подобный турнир едва ли не лучшая возможность для возвращения. Ей нужно снова заявить о себе, причем как можно ярче. Удивлять с ходу четверными едва ли получится, к тому же полностью восстановиться Майя наверняка не успела. Но в данном случае для победы «выпрыгивать из штанов», как говорил комментатор Андрей Журанков, и не нужно. Из потенциальных конкуренток выделяются разве что Вероника Яметова и Анна Фролова. Однако для победы над ними хватит скромного проката с техническим набором образца середины нулевых. А дальше сыграет тренерский фактор — не будем же мы отрицать, что он существует.

Получается, что Майя с ходу одержит важную победу, ведь в случае успеха обращать внимание на скудное соперничество мало кто решится. Но вот если Хромых даже в подобной ситуации не станет первой... Впрочем, отложим выводы до воскресенья.

А пока пару слов о других видах. Пока что повода говорить много о мужском одиночном вроде бы и нет — разве что посмотреть на новую адаптацию скандального «Рамштайна» от Петра Гуменника да на битву Дмитрия Алиева с Александром Самариным. В танцах на льду главное событие — первый турнир с весны-2022 для Александры Степановой и Ивана Букина. Впервые на серьезном уровне выступят и новые пары: Аннабель Морозов/Игорь Еременко и Софья Шевченко/Андрей Ежлов. Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, которые проводят только второй совместный сезон, на их фоне выглядят уже ветеранами. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский дебютируют под патронажем Этери Тутберидзе. Приедет ли ради них сама Этери или она останется в Канаде на «Гран-при» от ISU?

Этап «Гран-при России» в Красноярске

Расписание соревнований (московское время)

28 октября, суббота

10.00. Мужчины. Короткая программа

11.45. Пары. Короткая программа

13.30. Женщины. Короткая программа

15.15. Танцы на льду. Ритм-танец

29 октября, воскресенье

9.00. Мужчины. Произвольная программа

11.00. Пары. Произвольная программа

12.30. Женщины. Произвольная программа

14.30. Танцы на льду. Произвольный танец

Предварительный состав участников

Женщины: Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Арина Видинеева, Елизавета Куликова, Арина Кшецкая, Анастасия Молчанова, Анна Фролова, Майя Хромых, Алиса Цветкова, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова, Мария Агаева.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Максим Варакин, Петр Гуменник, Арсений Димитриев, Федор Зонов, Егор Рухин, Александр Самарин, Кирилл Сарновский, Данил Федосимов, Илья Яблоков.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева/Денис Плешков, Виктория Васильева/Роман Запорожец, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Таисия Собинина/Денис Ходыкин, Майя Шегай/Игорь Шамшуров.

Танцы: Александра Степанова/Иван Букин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Варвара Курносенко/Федор Варламов, Дарья Лунина/Андрей Акулов, Аннабель Морозов/Игорь Еременко, Полина Усова/Михаил Антонов, Ольга Федорова/Павел Драко, Екатерина Храбрых/Мирон Суслов, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд, Софья Шевченко/Андрей Ежлов.