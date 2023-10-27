Чиновники федерации резко ответили на претензии Косторной к судейству. А также сравнили посещаемость турниров в России и США

Этап в Красноярске начался с напряженной пресс-конференции.

Федерация фигурного катания на коньках России хотя бы пытается быть открытой для СМИ и общества. По крайней мере, теперь за правило хорошего тона принято проводить пресс-конференции перед началом крупных соревнований. Третий этап российской серии «Гран-при» в Красноярске не стал исключением. Причем обсуждались в основном не вопросы турнира в Сибири, а волнующие всех из актуальной повестки — посещаемость соревнований, уход лидеров из спорта и претензии Алены Косторной и Георгия Куницы к судейству по итогам «Гран-при» в Омске.

Нарушений в работе судейского корпуса федерация не обнаружила

Косторная открыла ящик Пандоры, когда заговорила о том «болоте», в котором тонет российское фигурное катание. Особенность таких заявлений в том, что их нельзя взять обратно, хотя Алена спустя пару дней и попыталась смягчить углы. Прошла почти неделя, а ее откровения до сих пор — тема для обсуждения в фигурно-катательной среде. И не удивительно, что в Федерации фигурного катания на коньках России эти разговоры вызывают негативную реакцию. «Не мое дело говорить про комиссию по этике, но скажу по работе судей, — начал генеральный директор ФФККР Александр Коган. — Смотрите, у нас сидит семь судей. Как раз чтобы каждый имел свое мнение и мог выразить его. Но вы знаете, что фанбаза у нас в фигурном катании такова, что мы все время пытаемся найти кого-то виноватого».

Коган приводит в пример, как судили парное катание у юниоров в Красноярске. Он отметил ряд расхождений в протоколах между разными судьями. Но, поинтересовавшись, почему так произошло, понял, что в этом нет злого умысла. Просто одни судьи оказываются ближе к спортсмену во время исполнения элемента и могут отметить как положительные, так и отрицательные стороны, а другие — чуть дальше, а значит, действуют скорее по наитию. «Мы не считаем, что там в Омске были какие-то нарушения. Мы считаем, что результат справедлив, и надеемся, что в парном катании у Алены что-то получится», — резюмировал Коган. Гораздо жестче была главный тренер сборной России Елена Чайковская. По ее мнению, журналистам в принципе не следовало уделять этой истории столько внимания, тем более что есть много других, более достойных тем для разговора.

Алена Косторная и Георгий Куница. Фото Федор Успенский, «СЭ»

В раздувании скандала вокруг Косторной обвинили журналистов

«Честное слово, лучше бы СМИ писали бы про мировые рекорды Мишина и Галлямова, — считает Чайковская. — Ничего не нашла, две строчки только! А вы все пишете про Косторную, как будто она уже трижды олимпийская чемпионка... Нет, я ее очень люблю, она ученица моей школы. Но столько внимания ей, что я просто обалдела. А главное — зачем? Какая комиссия по этике? Мы что, будем сейчас по каждому спортсмену собирать комиссию? Она не выдержала, но вы не поддерживаете неудачную сторону этого проката. Был неудачный прокат, и ничего такого». По мнению Чайковской, в Омске не случилось ничего уникального. Елена Анатольевна напоминает, что подобные разбросы в баллах регулярно случаются на стартах самого разного уровня — от чемпионата мира до Олимпиады.

«Буквально идут статьи на две страницы, — возмущается информационной политикой Чайковская. — О фигурном катании есть что писать, разбирать, но нет — все настроены заняться Косторной, которая пару месяцев, как перешла в пары. Пока не о чем говорить, вот через год или два еще можно посмотреть. А сейчас такой восторг, хотя абсолютно рядовая история, которая не может обсуждаться так, как идет».

Недоволен был действиями представителей СМИ и Коган. «Хочется наконец-то какого-то позитива, — обратился он к журналистам. — Это ведь наши спортсмены и наши герои. Надо относиться к ним как к своим, а то слишком много критики... Вот фигурное катание закончится, вам же не о чем писать будет! Посмотрите глубже, можно делать аналитику. Поймите, нам и правда нужна обратная связь. Но она нам нужна не в виде хайпа, кликов и лайков. А в виде реальных интересных разборов».

Фото USA Today Sports

На Илью Малинина в США собрались посмотреть только 483 зрителя

Второй по популярности стала тема посещаемости соревнований. Ее затронули, обсуждая проблемы дворца «Платинум-Арена». По словам министра спорта Красноярского края Дениса Петровского, причиной переноса старта на арену «Кристалл» стало прежде всего желание увидеть аншлаг — а сделать это на катке с трибунами на 3500 человек гораздо проще, чем на восьмитысячнике. Тем не менее представители федерации не упустили возможность отметить интерес россиян к фигурному катанию. «Мы были в Омске только что, установили рекорд по посещаемости — 18 тысяч, — сказал Коган. — Особенно впечатляет в сравнении со Skate America — этапом «Гран-при» ISU в США, где общее количество зрителей составило всего 10 тысяч человек. А там были лучшие американцы, я бы и сам с удовольствием пошел посмотреть».

Не меньше удивлена слабым интересом к фигурному катанию в Америке Чайковская. Она вспоминала годы своей юности, когда билеты раскупали за полгода до старта, а для тренеров искали подставные стулья — свободных мест не было вообще. «А сейчас что? Пустые залы. И для фигуристов это страшное дело. Поймите, что они катаются для нас. Когда идет публика на тебя, это влияет, особенно для юниоров это огромная составляющая. Спортсменам необходима публика. Они не могут играть в пустой зал. Нет отдачи, нет энергетического хода. Вот сидела публика, столько людей вчера было на юниорах, я была приятно этому удивлена. Не то что в США, на Skate America, когда на самых главных соревнованиях у парней, где был один из гениев нашего времени, наш русский парень Илья Малинин, было всего 483 человека! 483!» — отметила Чайковская.

Возвращать тех, кто хочет уйти из спорта, нет смысла

ISU данные о посещаемости своих стартов не публикует, так что данные, о которых говорит Елена Чайковская, невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Но вот что известно точно, так это то, что мы недосчитались в этом сезоне многих лидеров отечественного спорта. Перед стартом сезона о приостановке карьеры объявили Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а после контрольных прокатов взяла паузу и Елизавета Туктамышева. «Прежде всего необходимо помнить, что все топовые спортсмены, особенно те, что получили уже все звания, какие только возможно, прекрасно понимают, что самое сложное — это не выступить на соревнованиях, а к ним подготовиться, — объясняет их решение Коган. — Собственно, последний мой разговор с Лизой Туктамышевой был как раз об этом. Ребята говорят, что с удовольствием выступят на всех соревнованиях, куда мы их допустим. Но, чтобы быть конкурентоспособными, нужно выкладываться на тренировках».

По словам функционера, именно монотонная тренировочная работа и становится чаще всего триггером или знаком, что лучшим выбором станет отдых и выступления в шоу. А федерация, по словам Когана, работает над тем, чтобы у нас были новые звездочки и звезды. В техническом плане они не хуже, чем предыдущие спортсмены.

Согласна с ним и Чайковская. «У меня много многократных чемпионов завершали карьеры. То, что происходит сейчас с нашими чемпионами последних лет, — это абсолютно нормальный и естественный процесс, — отмечает Елена Анатольевна. — Они не могут соревноваться на равных с новым поколением. Им тяжело, но главное, что они смогли понять свой организм, собственные возможности. Организм порой банально не выдерживает». Возвращать же тех, кто ушел, по ее мнению, не нужно — фокус на молодежь.

Александр Коган и Антон Сихарулидзе. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Спортсменам сохранили финансовую мотивацию в прежних объемах

Недостаток спортсменов высшего уровня уже привел к необходимости сократить число соревнований. Так в этом сезоне вместо шести полноценных этапов «Гран-при» для парников и танцоров их только четыре. «По четыре этапа для танцев и пар — этого вполне достаточно, — уверен Коган. — Мы уже обсуждали итоги прошедших этапов и понимаем прекрасно, что, размазав кашу по тарелке, не увидим такого же эффекта. А вот если сконцентрируем достаточное число спортсменов на одних соревнованиях, то будет реальная борьба и конкуренция. Для этого мы сокращения и делаем. Это та система подготовки, которая приводит к нашим победам». Александр Ильич также объяснил, почему между этапами в Красноярске и Казани будет недельный перерыв — это лучшая схема календаря, по мнению ФФККР.

Во время разговора об инструментах поддержки спортсменов и их мотивации речь зашла о финансах. «В этом сезоне мы оставили все суммы призовых в прежнем объеме, несмотря на все трудности . И на юниорских, и на взрослых этапах «Гран-при». Для многих ребят это серьезная мотивация. И в прошлом году, и в этом многие остались, чтобы эту мотивацию реализовать», — сказал Коган. Отметим, что за победу на одном этапе российской серии «Гран-при» взрослые спортсмены получат по 500 тысяч рублей, юниоры — по 200 тысяч. Вторым местам предусмотрены призовые в 300 тысяч и 100 тысяч рублей, соответственно, третьим — 200 тысяч и 50 тысяч рублей. За победу в финале взрослого «Гран-при» фигуристы получат по миллиону, за второе и третье места — 750 тысяч и 500 тысяч рублей соответственно. Выплаты призерам юниорского финала составят 300 тысяч, 200 тысяч и 100 тысяч рублей.