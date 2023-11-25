Валиева перезагрузилась после неудачи в Казани. Она выдала лучшую короткую программу сезона

Яркий прокат Камилы в Москве подарил надежду.

Фигурное катание. «Гран-при России»

6-й этап, Москва

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева — 81,27.

2. Софья Муравьева — 76,67.

3. Вероника Яметова — 70,67.

Мужчины. Короткая программа

1. Матвей Ветлугин — 99,02.

2. Даниил Самсонов — 95,34.

3. Владислав Дикиджи — 94,48.

4. Марк Кондратюк — 94,21.

В Москве стартовал финальный этап российской серии «Гран-при». Короткие программы не стали откровением — ожидаемо победила Камила Валиева. Тем не менее после неудачи в Казани у многих закрались сомнения по поводу состояния олимпийской чемпионки. Валиева ответила на скепсис лучшей короткой этого сезона. Пусть без элементов ультра-си, но она вновь показала, что равных ей в стране пока что немного. Сможет ли фигуристка удержать преимущество и какие интриги в мужском одиночном?

Валиева настраивается провести в фигурном катании марафон

Пока рано делать далеко идущие выводы, но, похоже, разговоры о том, что Камила Валиева на грани завершения карьеры, пора прекратить. Валиева сама сказала твердо и четко: ее задача в этом виде спорта — не спринт, но марафон. «Не бывает такого, чтобы всегда кататься хорошо. В Казани было весело, но, очевидно, не та форма, чтобы побеждать, — признавалась фигуристка. — Сегодня было все намного лучше. Я лучше понимала, что я желаю. Выбеливала каждое движение. Старалась шаг за шагом сделать программу лучше». И, надо признать, у девушки получилось. Ее короткая I see red и без того выглядела настоящей находкой Даниила Глейхенгауза. Не хватало только «звенящего» исполнения — а именно такое мы увидели сейчас на арене «Мегаспорт». Соперничать с Камилой может разве что Аделия Петросян, только вчерашней юниорке не хватает стабильности и стати.

Мы неоднократно писали о печальной тенденции — фигуристки начали отказываться от попыток исполнять элементы ультра-си. Этап в Самаре многооборотными прыжками вновь не порадовал, а на Москву были надежды. И вот уже в первой разминке удивила Ангелина Палагина — девушка попыталась исполнить тройной аксель, правда неудачно. Итоговый результат для нее удручающий, но стоит похвалить спортсменку за смелость. Как и Софью Муравьеву. После проката Муравьева рассказала, что тренеры отговаривали ее от излишнего риска. Но Софья была уверена в себе и хотела бороться за победу — а в ее случае это возможно только с прыжков в 3,5 оборота. Поэтому хочется надеяться, что и в произвольной Муравьева пойдет ва-банк. Ведь чего ей терять? Из тройки она едва ли выпадет, а вот успешный «триксель» сможет сделать ее фавориткой всего сезона.

Третьей пока идет Вероника Яметова. У нее по-настоящему спортивный характер, который позволяет держаться в элите нашего женского одиночного даже без сложного контента или именитого тренера за бортиком. Но все же не покидает ощущения, что она остановилась в своем развитии. Сравните прокат Яметовой с Ксенией Синицыной — последняя хоть и проиграла из-за технических ошибок, по второй оценке была на голову выше представительницы Екатеринбурга.

Кондратюк мог выигрывать короткую — но забыл сделать вращение

В который раз самым конкурентным видом из четырех еще до старта выглядело мужское одиночное. Снялся Илья Яблоков, но его заменил Владислав Дикиджи, и вряд ли кто-то был бы сильно против такой рокировки после невероятного перформанса Владислава в Казани. После столицы Татарстана изначально Дикиджи должен был ехать в Самару, однако поберег силы, чтобы поехать в Москву. Выступил неплохо, однако собой был недоволен — всему виной последствия старой травмы. «Причины есть. После болезни я не успел восстановиться. Кататься стало тяжелее, дышать даже сейчас невозможно. Я доволен, я поборолся. Но после проката кашель было не остановить», — сказал он журналистам после проката. В произвольной Влад сказал, что его задачей будет жить и бороться. Бороться действительно придется — ведь пока что в топ-3 не попадает даже Марк Кондратюк, исполнивший в короткой два четверных прыжка.

Дело в том, что Кондратюк просто забыл сделать вращение — и разом лишился четырех с лишним баллов. Правда, даже с этим вращением он не смог бы обойти Матвея Ветлугина, для этого нужно было еще добавлять третий оборот на втором прыжке в каскаде. Хотя Ветлугин был настолько уверен в себе, что едва ли кто-то мог с ним сравниться, пусть у Матвея и нет второго четверного. «Я первый? Значит, завтра буду кататься последним, — шутил он после проката. — У нас же малых медалей нет, как в биатлоне. Так бы я порадовался, а сейчас получается, что я ничего не выиграл». Удивительно, но Ветлугин сказал, что в прокате ему не хватало чувства свободы, а Алексею Мишину он и вовсе заявил, что готов здесь умереть. Неужели все дело в волнении?

Сорвал прокат и Дмитрий Алиев — он упал с четверного сальхова, в недокрут исполнил аксель и каскад сделал только 3+2 — даже для женского одиночного такой набор вызывал бы вопросы. Так что неудивительно, что Алиев только восьмой. А вот второе место Даниила Самсонова впечатляет. Фигурист недавно вернулся в спорт после продолжительной паузы. В Казани его прокаты вызывали грустные эмоции — казалось, что лучшие дни Даниила далеко позади. Но в Москве он вернул уверенность в себе и убедил в своих перспективах окружающих.