Еще одна потеря серии «Гран-при» — Вероника Жилина. Ученица Плющенко еще не вышла ни на один старт

Травмы мешают звездной юниорке.

В Москве стартует заключительный, шестой этап российской серии «Гран-при». Вернее, юниоры уже начали свои выступления в среду, а взрослые начнут выступать в субботу. По сложившейся неприятной традиции не обошлось без громких снятий. Если исчезновение из списков Софьи Акатьевой и Аннабель Морозов едва ли удивило, то Веронику Жилину многие ждали. Звезда академии Евгения Плющенко ярко показала себя на предсезонных контрольных прокатах, но на турнирах так пока и не выступила. Сможет ли Вероника вернуться к чемпионату России и какие еще интриги таит московский этап? Ведь на нем будет Камила Валиева, хотя ее снятие предрекали многие.

Жилина ни разу не выступила по ходу сезона

Главная звезда «Золотого конька Москвы» — Камила Валиева. Она единственная фигуристка, которую знает широкая общественность из тех, кто отказался «приостанавливать» свою карьеру. Есть, конечно, еще и Алена Косторная, но она выступает сейчас в парах и далека от прежней популярности. Конкуренцию по вниманию Валиевой могли составить разве что яркие юниорки. Прежде всего Софья Акатьева и Вероника Жилина. Девушкам не повезло, и они не успели заявить о себе на международной арене. Однако феноменальные способности все-таки подарили им известность. Ведь по техническому потенциалу равным Акатьевой с Жилиной в мире сейчас одиночниц нет. Правда, на практике увидеть возможности Софьи и Вероники мы так и не смогли. Акатьева снялась еще с произвольной программы на контрольных прокатах, после чего поочередно пропускала этап за этапом «Гран-при». Как теперь и московский турнир.

Жилина откатала контрольные прокаты до конца, после чего должна была выступить в Омске и Казани. Не смогла из-за травмы, но команда «Ангелов Плющенко» уверяла, что выведет девушку в нужных кондициях на шестой этап серии в столице. В итоге очередное снятие, и теперь нет уверенности, что Вероника появится и на чемпионате России. До него, конечно, еще месяц, но, судя, по характеру повреждения, на восстановление у Жилиной ушло больше времени, чем планировалось изначально. К тому же даже если Вероника приедет в Челябинск, это будет для нее первый старт сезона, и с наскоку показать лучшие прокаты она едва ли сможет. Вот и выходит, что потенциально две главные фигуристки страны — Жилина и Акатьева — самоустранились. Ведь после ЧР их ждут разве что коммерческие шоу-турниры и Спартакиада сильнейших, статус которой не ясен до сих пор.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Валиевой не нужен четверной в Москве

Не будет на турнире и Аннабель Морозов, а вместе с ней и ее партнера Игоря Еременко. Аннабель получила травму на разминке во время «Гран-при» в Красноярске после случайного столкновения с Елизаветой Шанаевой. И, судя по всему, не успела должным образом восстановиться к московскому этапу. Но есть и хорошие новости. Ряд экспертов предполагали, что Валиева и штаб Этери Тутберидзе могут принять решение временно отказаться от выступлений после обидной неудачи в Казани. Напомним, что в родном городе Камила осталась вне пьедестала, причем не из-за собственных ошибок в прокате, а потому что тренеры составили для нее недопустимый правилами набор прыжков. Тем не менее Валиева в списках участниц, так что «Хрустальный» будет исправлять оплошность делом. Конечно, повтора секвенций второй раз ждать не стоит, но прыжковый набор Камилы в любом случае вызывает напряжение.

Камила в силу разных причин утратила прежний сложный контент. Остался только четверной тулуп, и тот в 2023 году она пока не выезжала. А без четверных и тройных акселей собрать конкурентоспособную техническую базу для олимпийской чемпионки не так и просто — поэтому штаб Тутберидзе и решил схитрить с секвенциями. Правда, у главных соперниц Валиевой конкретно в этот уик-энд ультра-си в наличии также нет. Софья Муравьева отказалась от тройного акселя в пользу чистых прокатов, Ксения Синицына долго пыталась покорить многооборотные элементы, но успеха так и не достигла. Каждая из девушек будет стараться выиграть за счет эмоций от выступления и презентации, в чем Валиевой трудно найти равных. Теоретически за тройку могут побороться и Ксения Гущина с Вероникой Яметовой. Они уже были в призах на предыдущих этапах, но в Москве им нужно ждать осечек соперниц.

Алена Косторная и Георгий Куница. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Косторной и Дикиджи нужно доказать свои амбиции на деле

Предсказывать результаты у мужчин — самое неблагодарное дело. Победить могут как лидеры прошлого — чемпионы Европы Дмитрий Алиев и Марк Кондратюк, так и герои этого сезона — Матвей Ветлугин и Владислав Дикиджи. Особенно интригует выступление последнего. В Казани Владислав был необычайно хорош и должен был ехать сразу в Самару, но снялся по медицинским показателям. В какой сейчас будет форме Дикиджи и сможет ли он доказать, что фурор на «Идель-2023» не был разовым представлением? Из видных имен можно отметить еще и Артура Даниеляна с Даниилом Самсоновым, однако ребята явно далеки от лучших кондиций и всерьез на медали рассчитывать не смогут. Чего не сказать про Алену Косторную и ее супруга Георгия Куницу. Пара громко о себе заявила в Омске, причем интервью звучали даже убедительнее выступлений.

В Москве Косторной с Куницей предстоит доказать, что претензии на высокие места — это не просто амбиции. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — крепкие дуэты, но должны быть под силу некогда лучшей фигуристке планеты и ее возлюбленному. Так что все возможности побороться за тройку у дуэта есть, но только не за победу — первое место явно за Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским. Нет чемпионской интриги и в танцах, где Александра Степанова и Иван Букин пока давят на остальные пары своим авторитетом. В отсутствии дуэта Морозов/Еременко нет сомнений, что вторыми станут Елизавета Шанаева с Павлом Дроздом. А вот третье место вакантно, и потенциальных претендентов слишком много, чтобы выделять кого-то конкретного.

Расписание турнира

25 ноября, суббота

13.00 Мужчины. Короткая программа

14.45 Женщины. Короткая программа

17.00 Пары. Короткая программа

18.15 Танцы. Ритм-танец

26 ноября, воскресенье

13.00 Мужчины. Произвольная программа

15.00 Женщины. Произвольная программа

17.00 Пары. Произвольная программа

18.30 Танцы. Произвольный танец

Предварительный список участников

Женщины: Екатерина Анисимова, Камила Валиева, Ксения Гущина, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Виктория Нестерова, Ангелина Палагина, Мария Парамонова, Ксения Синицына, Дарья Третьякова, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Александр Мельников, Михаил Полянский, Иван Попов, Даниил Самсонов, Семен Соловьев, Илья Яблоков.

Пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева/Роман Плешков, Виктория Васильева/Роман Запорожец, Алена Косторная/Георгий Куница, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.

Танцы: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, София Качушкина/Марк Волков, Елизавета Кириллова/Илья Карпов, Варвара Курносенко/Федор Варламов, Александра Прокопец/Александр Васькович, Дарья Савкина/Александр Вахнов, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Тютюнина/Матвей Грачев, Полина Усова/Михаил Антонов, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.