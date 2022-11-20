Трусова снова без четверных и снова проиграла Самоделкиной. Что с вице-чемпионкой Олимпиады?

Итоги «Гран-при России» в женском одиночном.

Фигурное катание. «Гран-при России»

Женщины. Итоговое положение

1. Софья Самоделкина — 217,87 балла

2. Александра Трусова — 213,80

3. Ксения Гущина — 196,18

4. Анна Фролова — 193,99

5. Софья Чаплыгина — 181,60

В женском одиночном катании этап «Гран-при» в Самаре выиграла Софья Самоделкина, второе место заняла Александра Трусова, а замкнула тройку призеров Ксения Гущина. Трусова снова осталась без четверных, как и Самоделкина. Тренер Светлана Соколовская (которая, кстати, дала интервью Первому, а канал извинился за вчерашнюю заминку) была недовольна выступлениями, но отметила бойцовский характер своих девочек.

Трусова уверенно шла на четверной в разминке, но не справилась в прокате

Трусова вышла на эту произвольную как никогда заряженной. Давно мы не видели в ее глазах такого искреннего желания доказать всем, что ее рано списывать. Пожалуй, со времен того самого проката в олимпийском Пекине. Но о пятиквадке сейчас не может быть и речи. Дело не только в физической форме и моральном состоянии спортсменки. Фигуристка только недавно оправилась от непростой травмы, поэтому в такой ситуации даже один четверной выглядит сильной заявкой и проявлением боевых качеств. Тем более когда этот единственный четверной — лутц, самый сложный прыжок из доступных сейчас девушкам, с которым и среди мужчин справляются единицы. Собственно, Александра когда-то и открыла дорогу к лутцу для женщин. На тренировке прыжок получался неплохо (по крайней мере об этом говорил в телетрансляции Максим Траньков), неплохие попытки были и на шестиминутной разминке.

Кстати, к вопросу о комментаторах. Конфликт между Первым и Трусовой телеканал решил все-таки погасить. По крайней мере во второй день соревнований в Самаре о вице-чемпионке Игр в Пекине были исключительно лестные отзывы. Камера постоянно ловила как саму спортсменку, так и ее тренера — Светлану Соколовскую. Видимо, просочившиеся разговоры о «политике партии», которая, видимо, связана с поддержкой фигуристок другого тренерского штаба, не очень понравились как руководству медиа, так и Федерации фигурного катания. Но вернемся к Трусовой. Говорить о том, что спортсменка потеряла лутц, как и способность его прыгать, совсем не стоит. Но в то же время в прокате он снова вышел неудачным. Сильный недокрут, и в результате даже теоретического шанса приземлить элемент не было. И пусть другие прыжки близки к идеалу, от королевы четверных ждешь все же собственно четверных.

Александра Трусова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Болельщик выбежал на лед после проката Александры

Программа Александры четко говорит о ее эмоциональном состоянии. «Я верю, что буду летать. Я верю, что достану до небес». Так звучат первые слова из песни, которую она взяла для своей произвольной. Действительно, хочется верить, что действительно уникальная и выдающаяся фигуристка вернется на свой прежний очень высокий уровень. Но пока что она только одна из многих. Стоит признать, что Трусова действительно сильно прибавила в качестве катания, скольжении и артистизме. Да и по вниманию зрителей со спортсменкой, недавно собравшей в соцсетях заветный миллион подписчиков, вряд ли кто-то из участниц старта мог соперничать. Ей традиционно были посвящены практически все банннеры, больше всего аплодисментов — тоже для Трусовой. Как и подарков. Эмоций у некоторых фанатов было так много, что один из фанатов, переполняемый ими, решил подарить девушке цветы лично. Благо арена позволяла, парень перелез за бортик и вручил букет.

Случай для фигурного катания необычный. Это скорее про футбол, и тут либо всему виной старт чемпионата мира, либо уникальность Трусовой. Скорее второе, ведь она и правда явление для всего нашего спорта. Однако без ультра-си Александру сложно воспринимать, а по второй оценке — даже на самарском льду были мастера уровнем сильно выше. Взять хотя бы Анну Фролову из ЦСКА. Фигуристка Сергея Давыдова почти год не выступала на высшем уровне из-за проблем со здоровьем. Очевидно, что соскучилась по этим ощущениям, так же как зрители — по Анне. Прокат Фроловой под Эцио Боссо граничит с искусством, впечатления от которого не сильно смазало даже падение. Правда, это падение лишило ее шанса не только опередить Трусову, но и попасть в число призеров соревнований. С точки зрения спорта все правильно — она осталась без каскада и поэтому только четвертая.

Самоделкина обошла Трусову всего на сотые

Третьей стала Ксения Гущина. Она настоящее открытие этих соревнований. Пермская фигуристка не только яркая и харизматичная, но и стойкая. После сильной короткой, где ее явно обделили в баллах, не сдалась и выдала еще более уверенную произвольную. И теперь сдались уже судьи, подарив ей не только пьедестал, но и 200 тысяч рублей. У девушки уже есть свои фанаты и собственный узнаваемый стиль, так что ждем теперь Ксению на чемпионате России и других стартах. Победила же Софья Самоделкина. Она также не обошлась без ошибок и обыграла Трусову по произвольной всего на сотые. Общий разрыв в четыре балла — исключительно результат удачной короткой. Но победа есть победа. Хоть тренер фигуристки Соколовская была недовольна прокатом, она отметила, что лучше занять первое место с плохим прокатом, чем быть низко с хорошим.

И с этим трудно спорить, среди тех, кто выходил на лед в Самаре, Самоделкина и правда выше всех. К тому же собой она явно довольна и смеется, пусть и через слезы. Без них сегодня также не обошлось, все-таки все сегодня скорбели по ушедшему на днях президенту Федерации фигурного катания России Александру Горшкову. А радость понятна, ведь в общей таблице «Гран-при России» выше Самоделкиной пока только Камила Валиева. У Валиевой две победы в двух этапах, а у Софьи победа и второе место.Трусова со вторым и третьим местом на третьей позиции вровень с Софьей Акатьевой, у которой серебро и бронза с двух этапов Впрочем, наверняка их сдвинут вниз участницы последнего шестого этапа в Перми, который пройдет уже на следующей неделе. А вот финала серии ждать придется долго — по плану он заменит привычный финал Кубка России, а значит, будет только ближе к весне.