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Сегодня, 16:00

Трусова снова без четверных и снова проиграла Самоделкиной. Что с вице-чемпионкой Олимпиады?

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Итоги «Гран-при России» в женском одиночном.

Фигурное катание. «Гран-при России»
Женщины. Итоговое положение
1. Софья Самоделкина — 217,87 балла
2. Александра Трусова — 213,80
3. Ксения Гущина — 196,18
4. Анна Фролова — 193,99
5. Софья Чаплыгина — 181,60

В женском одиночном катании этап «Гран-при» в Самаре выиграла Софья Самоделкина, второе место заняла Александра Трусова, а замкнула тройку призеров Ксения Гущина. Трусова снова осталась без четверных, как и Самоделкина. Тренер Светлана Соколовская (которая, кстати, дала интервью Первому, а канал извинился за вчерашнюю заминку) была недовольна выступлениями, но отметила бойцовский характер своих девочек.

Трусова уверенно шла на четверной в разминке, но не справилась в прокате

Трусова вышла на эту произвольную как никогда заряженной. Давно мы не видели в ее глазах такого искреннего желания доказать всем, что ее рано списывать. Пожалуй, со времен того самого проката в олимпийском Пекине. Но о пятиквадке сейчас не может быть и речи. Дело не только в физической форме и моральном состоянии спортсменки. Фигуристка только недавно оправилась от непростой травмы, поэтому в такой ситуации даже один четверной выглядит сильной заявкой и проявлением боевых качеств. Тем более когда этот единственный четверной — лутц, самый сложный прыжок из доступных сейчас девушкам, с которым и среди мужчин справляются единицы. Собственно, Александра когда-то и открыла дорогу к лутцу для женщин. На тренировке прыжок получался неплохо (по крайней мере об этом говорил в телетрансляции Максим Траньков), неплохие попытки были и на шестиминутной разминке.

Александра Трусова. Толпа фанаток штурмовала дворец в поисках Трусовой. Закулисье этапа «Гран-при»

Кстати, к вопросу о комментаторах. Конфликт между Первым и Трусовой телеканал решил все-таки погасить. По крайней мере во второй день соревнований в Самаре о вице-чемпионке Игр в Пекине были исключительно лестные отзывы. Камера постоянно ловила как саму спортсменку, так и ее тренера — Светлану Соколовскую. Видимо, просочившиеся разговоры о «политике партии», которая, видимо, связана с поддержкой фигуристок другого тренерского штаба, не очень понравились как руководству медиа, так и Федерации фигурного катания. Но вернемся к Трусовой. Говорить о том, что спортсменка потеряла лутц, как и способность его прыгать, совсем не стоит. Но в то же время в прокате он снова вышел неудачным. Сильный недокрут, и в результате даже теоретического шанса приземлить элемент не было. И пусть другие прыжки близки к идеалу, от королевы четверных ждешь все же собственно четверных.

Александра Трусова. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александра Трусова.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Болельщик выбежал на лед после проката Александры

Программа Александры четко говорит о ее эмоциональном состоянии. «Я верю, что буду летать. Я верю, что достану до небес». Так звучат первые слова из песни, которую она взяла для своей произвольной. Действительно, хочется верить, что действительно уникальная и выдающаяся фигуристка вернется на свой прежний очень высокий уровень. Но пока что она только одна из многих. Стоит признать, что Трусова действительно сильно прибавила в качестве катания, скольжении и артистизме. Да и по вниманию зрителей со спортсменкой, недавно собравшей в соцсетях заветный миллион подписчиков, вряд ли кто-то из участниц старта мог соперничать. Ей традиционно были посвящены практически все банннеры, больше всего аплодисментов — тоже для Трусовой. Как и подарков. Эмоций у некоторых фанатов было так много, что один из фанатов, переполняемый ими, решил подарить девушке цветы лично. Благо арена позволяла, парень перелез за бортик и вручил букет.

Случай для фигурного катания необычный. Это скорее про футбол, и тут либо всему виной старт чемпионата мира, либо уникальность Трусовой. Скорее второе, ведь она и правда явление для всего нашего спорта. Однако без ультра-си Александру сложно воспринимать, а по второй оценке — даже на самарском льду были мастера уровнем сильно выше. Взять хотя бы Анну Фролову из ЦСКА. Фигуристка Сергея Давыдова почти год не выступала на высшем уровне из-за проблем со здоровьем. Очевидно, что соскучилась по этим ощущениям, так же как зрители — по Анне. Прокат Фроловой под Эцио Боссо граничит с искусством, впечатления от которого не сильно смазало даже падение. Правда, это падение лишило ее шанса не только опередить Трусову, но и попасть в число призеров соревнований. С точки зрения спорта все правильно — она осталась без каскада и поэтому только четвертая.

Александра Трусова. «Слова Жулина? Не обращаю внимания». Трусова проиграла Фроловой, но хлестко отвечает критикам

Самоделкина обошла Трусову всего на сотые

Третьей стала Ксения Гущина. Она настоящее открытие этих соревнований. Пермская фигуристка не только яркая и харизматичная, но и стойкая. После сильной короткой, где ее явно обделили в баллах, не сдалась и выдала еще более уверенную произвольную. И теперь сдались уже судьи, подарив ей не только пьедестал, но и 200 тысяч рублей. У девушки уже есть свои фанаты и собственный узнаваемый стиль, так что ждем теперь Ксению на чемпионате России и других стартах. Победила же Софья Самоделкина. Она также не обошлась без ошибок и обыграла Трусову по произвольной всего на сотые. Общий разрыв в четыре балла — исключительно результат удачной короткой. Но победа есть победа. Хоть тренер фигуристки Соколовская была недовольна прокатом, она отметила, что лучше занять первое место с плохим прокатом, чем быть низко с хорошим.

И с этим трудно спорить, среди тех, кто выходил на лед в Самаре, Самоделкина и правда выше всех. К тому же собой она явно довольна и смеется, пусть и через слезы. Без них сегодня также не обошлось, все-таки все сегодня скорбели по ушедшему на днях президенту Федерации фигурного катания России Александру Горшкову. А радость понятна, ведь в общей таблице «Гран-при России» выше Самоделкиной пока только Камила Валиева. У Валиевой две победы в двух этапах, а у Софьи победа и второе место.Трусова со вторым и третьим местом на третьей позиции вровень с Софьей Акатьевой, у которой серебро и бронза с двух этапов Впрочем, наверняка их сдвинут вниз участницы последнего шестого этапа в Перми, который пройдет уже на следующей неделе. А вот финала серии ждать придется долго — по плану он заменит привычный финал Кубка России, а значит, будет только ближе к весне.

Фигурное катание
Александра Трусова
Ксения Гущина
Софья Самоделкина
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