«Слова Жулина? Не обращаю внимания». Трусова проиграла Фроловой, но хлестко отвечает критикам

Заявления наших девушек после короткой программы в Самаре.

Пятый этап «Гран-при России». Самара

Женщины, короткая программа

1. Софья Самоделкина — 73,15

2. Анна Фролова — 70,74

3. Александра Трусова — 69,50

4. Ксения Гущина — 69,31

5. Софья Чаплыгина — 62,79

Удивительный расклад после первого дня соревнований у женщин на пятом этапе «Гран-при». В 4 баллах — 4 человека, включая малоизвестную (пока) Ксению Гущину и не катавшуюся полтора года Анну Фролову, выше, чем Трусова. Такой исход вряд ли можно было прогнозировать, окинув взглядом стартовый лист. А после странной ситуации с Трусовой, Самоделкиной и Первым каналом подвисает результат этапа в принципе.

В микст-зоне тоже сегодня говорили активно.

Александра Трусова, 3-е место (69,50 балла)

— Хорошие впечатления, публика очень хорошо принимала. Прокат... ну, лучше, чем в Сочи. Аксель не получился.

— Не сбивали ли крики болельщиков, могло это повлиять?

— Нет. Мне очень помогает поддержка.

— В Самаре впервые?

— Я была в Самаре до этого на шоу, но не знаю, на какой арене. Может, на этой. Мне очень понравилось.

— Размер катка влияет?

— Нет, мы тренировались, готовились к этому этапу, ограждали каток.

— У тебя недавно в запрещенной соцсети стал миллион подписчиков. Насколько это важно?

— Да, я очень хотела миллион! Это прям круто, я считаю. Мне очень приятно, большое спасибо, что меня так поддерживают.

— Что круче — миллион подписчиков или пять четверных?

— По-моему, очевидный ответ — пять четверных это сложно, это мало кто может в мире. А миллион подписчиков у многих есть. Что нужно, чтобы было два? Буду стараться радовать людей, если подпишутся — хорошо.

— Как провела время между этапами? Все ли порядке со здоровьем?

— Все хорошо, выступала в двух шоу, было интересно.

— Ты же боишься высоты. Не страшно было летать под куполом арены [в номере с Кондратюком]?

— Летать было не страшно. Высоты я боюсь, когда не контролирую процесс. Когда меня убедили, что не может быть несчастных случаев, я перестала бояться. Было волнительно, что не сделаю, как я запланировала. Репетировала один раз и только час. И все. Волновалась, когда нужно было перевернуться. Если не попадешь в маятник в нужный момент, не повернуть. Да, я выполняла это без страховки. Но это не сложно, там невозможно было выпустить отвесы, они так затягиваются.

— Помогают разгрузиться шоу между этапами или наоборот?

— Не помогают и не сбивают. Мне нравится выступать в шоу.

— Читаешь ли ты критику специалистов, болельщиков?

— Нет, даже если читаю, меня это никак не сбивает.

— Читала ли Александра Жулина после предыдущего выступления?

— Может, нет, не знаю, я так не обращаю внимания.

— Не очень интересно?

— Да.

— Забрала бы собаку у охраны Дворца? Тебе она понравилась, кажется.

— У меня сейчас очень много собак. Пока что остановлюсь, наверное. (Смеется.)

Анна Фролова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Анна Фролова (2-е место, 70,74 балла)

— Как впечатления от возвращения?

— Я очень рада здесь находиться. Перед соревнованиями боялась, что буду сильно переживать, не справлюсь с волнением, но как только оказалась на льду, услышала поддержку зрителей, поняла, что очень сильно соскучилась и мне уже никакие преграды нипочем. Я просто рада находиться на этом льду.

— Что можете сказать по выступлению?

— В целом прокатом довольна. Но такая ситуация, что была быстрая подготовка к этим соревнованиям. Я вышла три недели назад на новых коньках, поэтому [прыжковый] набор немного облегчен. Но я довольна. Считаю, что это хорошее начало.

— Вышла на новых коньках и обыграла Трусову?

— Это провокационный вопрос. Я считаю, что в данный момент мне просто повезло, потому что с Сашей я не стою на одном уровне.

— А ради чего тогда продолжать? Разве не для того, чтобы обыгрывать соперниц, выигрывать турниры и так далее?

— Конечно, но я в первую очередь предпочитаю соревноваться с собой, стараюсь обыгрывать себя в прошлом дне и совершенствоваться в будущем, ежедневно стараюсь работать над всем.

— Сегодня получилось обыграть себя?

— Считаю, что да.

— А что нужно сделать, чтобы завтра себя обыграть?

— Так же спокойно выходить, не волноваться и просто получать удовольствие от катания.

— Ты можешь рассказать, что с тобой было последние месяцы? Многие могли тебя и забыть, прости.

— Вопрос травмы я не готова пока глубоко обсуждать. Могу сказать, что это было сложно. Я рада, что справилась и вышла.

— В эти месяцы не думала завершать?

— Как спортсмен, который полтора года не выступал и понимал, что не в силу нехватки физических сил, а в силу здоровья не может выйти на соревновательный лед, были мысли закончить. Но я рада, что со мной были мои близкие, тренерский штаб (Сергея Давыдова. — Прим. «СЭ»). Они всячески меня поддерживали, мы находили силы, чтобы работать дальше.

— Планируются ли в будущем элементы ультра-си?

— Я бы очень хотела выучить, но в первую очередь нужно подумать о здоровье, чтобы окончательно восстановить ногу и идти дальше. Хочу тулуп выучить.

— Четверной тулуп — самый близкий элемент в перспективе?

— По секрету: я исполняла его в недокрут. Перед травмой уже были попытки на выезд.

— Что мотивировало, когда были мысли о завершении карьеры?

— Наверное, я прекрасно понимала, что фигурное катание — вся моя жизнь. Сколько вложено усилий, времени, просто всего. Просто так оставить его я не могла. Я понимала, что не выдала свой максимум, не показала полностью себя, и хотела все-таки выйти. И, наверное, все наши фигуристки. Я восхищаюсь ими. Они проходят через столько трудностей и всегда показывают высочайший уровень катания. Поэтому от них я тоже черпала мотивацию.

Софья Самоделкина. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Софья Самоделкина (1-е место, 73,15 балла)

— Я снова недовольна. Каскад абсолютно не тот, что был запланирован: хотела прыгнуть лутц + риттбергер, а не лутц + тулуп. Видимо, я перестраховалась. Просто лутц + тулуп отработан за всю жизнь.

— На инстинктах прыгнула?

— Решение пришло даже не во время прыжка, а уже когда приземлила лутц. А такой аксель... Над ним надо еще работать. Не хватает наработки. Должно прийти с тысячным повторением.

— На этом турнире важнее обрести форму, чем выиграть?

— Да у меня по всей моей карьере — места, понятно, важно, хочется всегда быть первой, лидером. Но главное — катать чисто. Когда ты падаешь, косячишь, при сильных соперниках, таких, как на этапах «Гран-при», в финальных соревнованиях, ты не выиграешь.

— Перестраховываться завтра будешь?

— Нет, не буду. Не мой стиль.