Фанат Трусовой выбежал на лед в Самаре. Что было дальше?

Удивительная развязка женской произвольной программы на этапе «Гран-при».

Вопрос фанатизма сегодня в фигурном катании поднимался в течение всего дня. Утром в соцсетях Максим Траньков отвечал фанатам Трусовой на их критику и резонно замечал, что для большинства людей такого склада ума аргументы бесполезны и человек виноват по определению. Правда, не совсем понятно, в чем суть конфликта Трусовой и Первого канала — лукавить могут обе стороны. Но то, что фанатам часто застит глаза любовь к кумиру, — тоже правда.

Что произошло?

А дальше была женская произвольная программа — и самое невероятное событие в истории нашего фигурного катания за последние годы. В футболе есть традиция pitch invasion — выбегали на поле даже во время финала чемпионата мира в Москве, а в Англии это делают постоянно и массово. В хоккее это сложнее, но случаи были — как-то в Чехове даже некий болельщик подшофе вышел «помахаться» с канадцем, но ледовое побоище не задалось. Бывали стрикеры даже в прыжках в воду.

В фигурном катании такое видеть не доводилось, хотя обстановка вокруг этого вида спорта накаливалась с каждым годом. И вот дошло до rink invasion — набегов на лед. После проката Трусовой, который был встречен визгом и экстазом. Трибуны в Самаре действительно близко ко льду, и в этом есть и плюс, и минус, как на батарейке. С одной стороны, слышно дыхание фигуристки, видна мимика лица. С другой, шанс для не очень хороших людей.

Алексей из Сургута добежал до Трусовой

И после того как прокат Трусовой закончился, с рядов повыше ринулся вниз мощный парень с букетом. Все происходило буквально в метре от нас — вот он перепрыгивает через борт, вот уже идет к не подозревающей ничего Трусовой, дарит букет... В какой-то момент показалось, что предложение сделает, но обошлось. И преспокойно покинул арену через выход, который используют фигуристы. Там его и схватили сотрудники безопасности арены, провели через микст-зону.

У выхода с арены мне удалось задать парню по имени Алексей вопрос, зачем он это сделал. Какой вопрос, такой ответ: «Я просто хотел подарить букет». Затем державший трусофана охранник начал закрывать ему лицо капюшон а-ля Камила Валиева.

Александра Трусова и ее тайный поклонник. Федор Успенский, Фото «СЭ»

По нашей информации, парня отвели в один из кабинетов на арене и стали дожидаться полицию. Один из офицеров сказал, что внутри чаши они службу не несут — только на арене и на улице. А Алексей ради своего забега аж из Сургута приехал. И даже заранее готовился к акции, спросив в фанатской группе, а «что будет».

Сотни на улицах во время выступлений

После инцидента очень частое замечание — а что, если бы у него был нож? Как говорил основатель Telegram Павел Дуров, «давайте запретим слова — их используют террористы». Обнести колючей проволокой каток и посадить ОМОН в первый ряд ничего не стоит — и обосновать это проще простого. Но так ли нужно в каждой ситуации приводить в пример крайние случаи? Парень наверняка понесет некую ответственность, а запрещать из-за этого зрителей — зачем? В конце концов, гипотетические вопросы запрещены даже в новом Кодексе этики. К организаторам вопросов, на мой взгляд, быть не должно — предугадать поведение 5 тысяч людей на виде спорта, где всегда были академичные фанаты без фаеров и подобной атрибутики, — нереально.

Тем более что инцидент не помешал Трусовой вечером объявить сбор фанатов у входа на арену — и произвести фурор. Толпа в прямом смысле штурмовала двери — пришлось прибегать к полиции. Но тут надо отдать должное организаторам — они быстро гнали очередь, чтобы шанс сфотографироваться и обнять Сашу был у всех. Кстати, во время выступлений пар, на которые многие «забили». Жаль, конечно, но такова нынче конъюнктура.

Хотя полицейские ворчали и искали организаторов, чтобы «прекратить бардак», по-моему, всем понравилось. Есть в этом что-то от рок-концерта. Пара детей даже потерялись, но позже нашлись.