Толпа фанаток штурмовала дворец в поисках Трусовой. Закулисье этапа «Гран-при»

В Самаре дети рвались в микст-зону, пытаясь увидеть вместе главную пару российского фигурного катания.

Гран-при России, 5-й этап

Мужчины. Короткая программа

1. Марк Кондратюк — 102,84

2. Андрей Мозалев — 97,61

3. Глеб Лутфуллин — 92,77

Этап Гран-при в Самаре пока определенно выделяется на фоне серии. У мужчин субботним вечером получилась настоящая рубка — Марк Кондратюк выиграл с четверным лутцем, набрав 103 балла, но Андрей Мозалев близко, а Глеб Лутфуллин мог побороться за 100 баллов, если бы не упал на последней секунде с вращения. Сплошная драма. Очень пронзительным получилось возвращение на лед другого молодого парня из группы Мишина Матвея Ветлугина, который тройными набрал 85 баллов, но заставил визжать зал.

Герои дня

У женщин бросается в глаза не только плотность результатов, но и то, что лидер впервые за долгое время не пробил даже отметку 75 баллов. У лидера, Софьи Самоделкиной, с падением с тройного акселя, 73,15 балла. Это огорчает ее фанатов, зато обеспечивает интригу на второй день.

Еще героичнее история Анны Фроловой, которая вернулась после полутора лет простоя и зависания между спортом и учебой. Она сходу обыграла в короткой программе Трусову — чувствуется, что поддержка Александры в истеблишменте фигурного катания улетучивается. У нее на этот раз увидели неясное ребро на флипе (и оно было), а акселем она дала лишний повод поставить себя пониже. И Саша оказалась на сотые выше Ксении Гущиной, которую тренирует Кирилл Давыденко. У Davydenko Band наконец-то появилась крутая одиночница, которая претендует на попадание на чемпионат России. По компонентам она набрала 32,45 балла — на 3,5 балла меньше Трусовой, а значит, федерация в нее верит.

Ну а в танцах случилось и вовсе чудо — пара Худайбердиева/Базин получила необъяснимые для таких турниров 90,74 балла — на уровне Пападакис и Сизерона.

Пиво — запретная тема

В микст-зоне в первый день в Самаре тоже было интересно. Говорили о пиве, Кадырове и Высоцком. Пока феерию не прервала пресс-атташе Федерации фигурного катания Ольга Ермолина, заявив, что «про пиво и футбол давайте завтра». Мол, после короткой программе вопросы только по прокату. Как это помогает популяризации фигурного катания — сказать сложно, но Андрею Мозалеву Ольга даже не дала ответить на мой вопрос, за кого он будет болеть на чемпионате мира. Мозалев согласился, что про футбол надо после произвольной.

Зато о пиве успели интересно рассказать Бойкова и Козловский. Это было всяко интереснее, чем рассказы о «борьбе за максимум» и «чистых прокатах».

Козловский: Я сконцентрирован на своем чемпионате. А так, конечно, буду следить за чемпионатом мира, интересное мероприятие. Он же раз в четыре года. Центральное событие в мировом спорте. Хочется, чтобы Месси или Роналду все-таки выиграли свой ЧМ.

— Один из главных скандалов турнира: запрет пива на стадионах. Стоит ли разрешить его в фигурном катании?

Козловский: Только если безалкогольное.

Бойкова: Мне не нравится запах пива. Когда мы катались на турнирах в США и Канаде, там зрители ели пиццу, попкорн, прямо на трибунах. Ты катаешься и чувствуешь все эти запахи. Думаешь: «Сейчас докатаю и наверну кусочек пиццы».

Козловский: Действительно, напиток, о котором вы говорите, имеет достаточно специфический запах. Люди имеют право на свое частное пространство. Тем более, что на ЧМ по футболу зрители тратят немалые деньги — на самолет, на проживание, на сами матчи.

Вот так. Оказывается, если вы едите попкорн в первом ряду, фигуристы это ощущают.

Их прямая соперница Ясмина Кадырова (их пара с Валерием Колесовым неожиданно сразу стала навязывать борьбу ветеранам) рассказала о шутках про фамилию:

— Довольно частая шуточка в нашей группе — будешь плохо что-то делать, позвоню твоему родственнику Кадырову. Бывает такое иногда. Москвина так шутит? Нет. Кто — буду держать в секрете.

Еще одной звездой в микст-зоне стал парник Илья Миронов. Он вышел с проката и объявил, что будет отвечать, как Коляда. И пародия на Михаила удалась:

— Как прокат?

— Хорошо.

— Как встречали на арене, понравилось?

— Да.

— Кто лучше всех в России даёт интервью?

— Михаил Коляда.

Наконец, о Высоцком сказал Марк Кондратюк. Впервые сегодня с Высоцким я поздоровался рано утром в Москве, садясь в такси, из которого доносилось радио «Шансон». На самом этапе (который «Гран-при») в Самаре встречал тот же Высоцкий — во дворце его имени проводят выходные Трусова, Кондратюк и Бойкова с Козловским. И для Марка, который разбирается в музыке, выступление в дворце его имени на фоне плакатов и муралов с его изображением — «эмоциональный подъем».

Народ штурмовал дворец в поисках Трусовой

Вообще в Самаре атмосфера вокруг «Гран-при» совсем другая по сравнению с Москвой и Сочи. Вход на арену устроен так, что до самих дверей приезжающих фигуристов сопровождает толпа поклонников. Вечером почти сотня болельщиц собралась, чтобы встретить Александру Трусову и Марка Кондратюка, но судя по их отсутствию в течение часа, они сумели скрыться через другой выход, понимая ажиотаж вокруг.

Дети постоянно штурмовали и микст-зону, пытаясь увидеть Кондратюка и Трусову вместе — и такие моменты были, Саша подождала Марка до вечера. И здесь пресс-атташе ФФККР старалась призвать к порядку, пытаясь отогнать детей от фигуристов. Но как можно бороться против детской непосредственности? Все равно что с ветряными мельницами.

Боролся с этими мельницами и местный талисман пес Рамос, который стал любимцем посетителей и в том числе Трусовой — она отметила овчарку на входе: «О, какая собачка!»

Хотя и в Самаре прямо аншлага не вышло. На Трусовой пятитысячный зал был заполнен процентов на 60. Но расположение сидений таково, что после проката охране пришлось сдерживать детей, которые вместо игрушек готовы были выбросить на лед себя. Еду к вечеру на арене тоже разобрали — но в данном случае это скорее говорит об ажиотаже и аппетите самарцев, а не организации.

То ли будет в воскресенье?