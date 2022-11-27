Жулин: «Муравьева и Туктамышева катались блестяще, но Лизе повезло больше»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин в комментарии для «СЭ» высказался об итогах этапа «Гран-при России» в Перми в женском одиночном разряде.

«Муравьева и Туктамышева сегодня просто блестяще катались, но больше повезло Лизе. Насколько Лиза будет конкурентоспособна с такой программой соперничать с молодыми девушками? Сложный вопрос. Надо будет смотреть на финале Гран-при или где-то еще. Пока она прекрасно выглядит, выполняет все элементы», — сказал Жулин «СЭ».

Туктамышева показала лучший результат по итогам произвольной программы (161,20 балла) и набрала 239,94 балла по сумме двух прокатов. Второе место заняла Софья Муравьева, которая лидировала после короткой программы. Она уступила Туктамышевой 0,79 балла по сумме двух программ. На третьей строчке — Алина Горбачева (210,86).